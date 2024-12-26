Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гра МанСіті проти Евертона наблизила Гвардіолу до відставки arrow

Гра МанСіті проти Евертона наблизила Гвардіолу до відставки

26 грудня 2024 17:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Манчестер Сіті знову втратив очки в матчі АПЛ
Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Molly Darlington
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У чемпіонаті Англії з футболу триває черговий тур. І він вже приніс чергові сенсаційні результати. 

"Манчестер Сіті" знову не зміг перемогти, зігравши вдома лише внічию з "Евертоном", повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Таким чином, у команди Хосепа Гвардіоли вже чотири матчі поспіль без перемог. Як результат "Манчестер Сіті" перебуває поза єврокубковою зоною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manchester City (@mancity)

"Манчестер Сіті" проти "Евертона" 

"Сіті" весь матч володіли м'ячем і дуже багато разів били по воротам. Проте позитивного результату це господарям матчу не принесло. 

На 14 хвилині рахунок відкрив гравець "Манчестер Сіті" Бернарду Сільва. На 36 хвилині футболіст "Евертона" Іліман Ндіає зрівняв рахунок. 

Усього за поєдинок "Манчестер Сіті" завдали по воротах "Евертона" 24 удари, проте лише 5 з них були у площину. 

"Манчестер Сіті" - "Евертон" — 1:1 

Голи: Бернарду Сільва, 14 — Ндіає, 36.

Нагадаємо, збірна Росії з футболу хоче зіграти товариські матчі з європейськими командами. 

Олександр Усик домовився з Тайсоном Ф'юрі про фінансову допомогу Україні. 

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска прокоментував поведінку Михайла Мудрика.

Віталій Миколенко може "звільнити" Гвардіолу з "Манчестер Сіті".

спорт футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 На Одесу суне ураган — подбайте про безпеку

17:47 ДБР оголосило підозру командиру одного із взводів 211-ї бригади

17:47 У Сумах вчергове пролунав вибух, — ЗМІ

17:34 Мобілізація до 25 років — яку категорію громадян можуть призвати

17:34 Гідрометцентр попередив про небезпеку — якою буде погода завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:25 Економія на свята — чим замінити дорогі продукти на столі

17:19 Найвідважніші воїни — Зеленський вручив нагороди за героїзм

17:12 Садовий показав лист від Саакашвілі, який перебуває у в'язниці

17:09 Тариф на воду — скільки платитимуть одесити з нового року

17:07 ООН виділила мільярд для українців — хто отримає гроші

17:51 На Одесу суне ураган — подбайте про безпеку

17:47 ДБР оголосило підозру командиру одного із взводів 211-ї бригади

17:47 У Сумах вчергове пролунав вибух, — ЗМІ

17:34 Мобілізація до 25 років — яку категорію громадян можуть призвати

17:34 Гідрометцентр попередив про небезпеку — якою буде погода завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:25 Економія на свята — чим замінити дорогі продукти на столі

17:19 Найвідважніші воїни — Зеленський вручив нагороди за героїзм

17:12 Садовий показав лист від Саакашвілі, який перебуває у в'язниці

17:09 Тариф на воду — скільки платитимуть одесити з нового року

17:07 ООН виділила мільярд для українців — хто отримає гроші

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити