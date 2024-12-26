Манчестер Сіті знову втратив очки в матчі АПЛ

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Molly Darlington

У чемпіонаті Англії з футболу триває черговий тур. І він вже приніс чергові сенсаційні результати.

"Манчестер Сіті" знову не зміг перемогти, зігравши вдома лише внічию з "Евертоном", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Таким чином, у команди Хосепа Гвардіоли вже чотири матчі поспіль без перемог. Як результат "Манчестер Сіті" перебуває поза єврокубковою зоною.

"Манчестер Сіті" проти "Евертона"

"Сіті" весь матч володіли м'ячем і дуже багато разів били по воротам. Проте позитивного результату це господарям матчу не принесло.

На 14 хвилині рахунок відкрив гравець "Манчестер Сіті" Бернарду Сільва. На 36 хвилині футболіст "Евертона" Іліман Ндіає зрівняв рахунок.

Усього за поєдинок "Манчестер Сіті" завдали по воротах "Евертона" 24 удари, проте лише 5 з них були у площину.

"Манчестер Сіті" - "Евертон" — 1:1

Голи: Бернарду Сільва, 14 — Ндіає, 36.

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