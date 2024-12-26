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Игра МанСити против Эвертона приблизила Гвардиолу к отставке

26 декабря 2024 17:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Манчестер Сити снова потерял очки в матче АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Molly Darlington
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Англии по футболу продолжается очередной тур. И он уже дал очередные сенсационные результаты.

"Манчестер Сити" снова не смог победить, сыграв дома только вничью с "Эвертоном", сообщает портал Новини.LIVE.

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Таким образом, у команды Хосепа Гвардиолы уже четыре матча подряд без побед. Как результат "Манчестер Сити" находится вне еврокубковой зоны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Manchester City (@mancity)

"Манчестер Сити" против "Эвертона"

"Сити" весь матч владели мячом, и очень много раз били по воротам. Однако положительный результат это хозяевам матча не принесло.

На 14 минуте счет открыл игрок "Манчестер Сити" Бернарду Сильва. На 36 минуте футболист "Эвертона" Илиман Ндиайе сравнял счет.

Всего за поединок "Манчестер Сити" нанесли по воротам "Эвертона" 24 удара, однако лишь 5 из них пришлись в створ.

"Манчестер Сити" — "Эвертон" — 1:1

Голы: Бернарду Сильва, 14 — Ндиае, 36.

Напомним, сборная России по футболу хочет сыграть товарищеские матчи с европейскими командами.

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спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ

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18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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