Бернарду Силва считает, что МанСити больше не претендует на чемпионство в АПЛ

Игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва и главный тренер команды Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Чемпионат Англии по футболу, в отличие от других, на новогодний перерыв не уходил. Матчи продолжаются, фавориты турнира уже давно известны.

Один из ключевых игроков "Манчестер Сити" Бернарду Силва признал, что его клуб выбыл из борьбы за чемпионство в АПЛ, сообщает Sky Sports.

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Турнирная таблица АПЛ. Фото: скриншот Flashscore

Что сказал Бернарду Силва

"Я не смотрю на "Ливерпуль". Мы на шестом месте, я не могу смотреть на "Ливерпуль" или "Арсенал". Я смотрю на следующую игру, чтобы попытаться взять три очка", — отметил Бернарду Силва.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент "Манчестер Сити" "полностью выбыл из борьбы за титул".

"Люди говорят, что вы не можете выиграть чемпионат до января, но вы можете его проиграть. В этом сезоне реальность такова, что мы его проиграли", — резюмировал игрок "Сити".

В АПЛ в настоящее время сыграно 19 туров. У "Манчестер Сити" сейчас 31 очко, они отстают от первого места, которое занимает "Ливерпуль", на 14 пунктов.

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