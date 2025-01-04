Зінченко може стати частиною трансферної угоди Арсеналу

В Арсеналі назвали умови трансферу Зінченка — що відомо
Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко може змінити команду заради регулярної ігрової практики. "Каноніри" готові продати футболіста в клуб з іншого чемпіонату.
У Лондоні назвали умову, за якої Зінченко залишить "Арсенал", повідомляє Daily Mirror.
Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета збирається виправити проблему, яка заважає його команді боротися за чемпіонський титул в АПЛ. Наставник хоче збільшити результативність "канонірів" й шукає спосіб, щоб це зробити.
Гучний трансфер "Арсеналу"
Лондонський клуб уже шукає нового форварда. Пріоритетом для "канонірів" є Віктор Дьокереш із лісабонського "Спортинга". Португальський клуб не хоче відпускати шведського футболіста, але сам він не збирається залишатися в команді після того, як тренер Рубен Аморім переїхав до "Манчестер Юнайтед".
"Спортинг" може відпустити свого лідера за 60 млн євро. "Арсенал" готовий заплатити за гравця в половину менше, але при цьому в угоді можуть взяти участь кілька футболістів лондонської команди. У цьому списку опинився й Олександр Зінченко.
Мікель Артета не проти зберегти універсального українця в складі, однак він готовий включити його в угоду щодо трансферу Дьокереша, якщо "Спортинг" влаштує такий варіант. Зінченко є не єдиним гравцем, з яким готовий розлучитися "Арсенал".
Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко теж збирається змінити команду найближчим часом.
Англійський "Ліверпуль" отримає солідне підсилення складу напередодні одного з найважливіших матчів у сезоні.
"Манчестер Юнайтед" може оформити трансфер одного з лідерів збірної України до кінця січня.
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