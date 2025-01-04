Миколенко може підписати новий контракт з Евертоном

Гравець "Евертона" Віталій Миколенко під час матчу. Фото: instagram.com/mikola_16

Зимове трансферне вікно — це не тільки про придбання та продаж гравців. Клуби також роздумують над майбутнім, у тому числі над тим, яких гравців їм варто залишити на майбутнє.

Англійський "Евертон" хоче продовжити контракт з захисником збірної України Віталієм Миколенком, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Чинна угода Миколенка з клубом діє до червня 2026 року. Гра українця спонукала "Евертон" розмовляти з ним про подальшу співпрацю.

🔵🇺🇦 Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.



Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Що відомо про новий контракт Миколенка

За даними Романо, переговори між "Евертоном" та Віталієм Миколенком вже розпочаті.

Українець цього сезону зіграв за клуб 17 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Станом на сьогодні Миколенко є гравцем основи "Евертона".

До англійського клубу він перейшов у січні 2022 року. Тоді "Евертон" заплатив за нього 23,5 мільйона євро.

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