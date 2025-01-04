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У Евертоні вирішили, що робити з Миколенком

4 січня 2025 11:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Миколенко може підписати новий контракт з Евертоном
Гравець "Евертона" Віталій Миколенко під час матчу. Фото: instagram.com/mikola_16
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно — це не тільки про придбання та продаж гравців. Клуби також роздумують над майбутнім, у тому числі над тим, яких гравців їм варто залишити на майбутнє.

Англійський "Евертон" хоче продовжити контракт з захисником збірної України Віталієм Миколенком, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Чинна угода Миколенка з клубом діє до червня 2026 року. Гра українця спонукала "Евертон" розмовляти з ним про подальшу співпрацю.

Що відомо про новий контракт Миколенка

За даними Романо, переговори між "Евертоном" та Віталієм Миколенком вже розпочаті.

Українець цього сезону зіграв за клуб 17 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Станом на сьогодні Миколенко є гравцем основи "Евертона".

До англійського клубу він перейшов у січні 2022 року. Тоді "Евертон" заплатив за нього 23,5 мільйона євро. 

Нагадаємо, футбольний скандал в Іспанії, пов'язаний з "Барселоною", може призвести до серйозних наслідків.

Гравець збірної України Ілля Забарний може перейти до іншого клубу в АПЛ. 

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін став цікавим для одного із грандів англійського футболу. 

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спорт футбол Евертон Віталій Миколенко АПЛ

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