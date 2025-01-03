Судаков готується до трансферу — куди Шахтар продасть гравця

Георгій Судаков грає проти Миколи Шапаренка. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецькому "Шахтарю" буде складно утримати від трансферу свого лідера Георгія Судакова. Хавбек збірної України може змінити клуб до кінця січня цього року.

За Судаковим давно полює одна з італійських команд, повідомляє Tutto Mercato.

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Георгій Судаков залишається найбільш затребуваним гравцем донецького "Шахтаря" серед зарубіжних клубів. Минулого літа "гірники" відкинули пропозиції від інших команд, але українському клубу доведеться підготуватися до нових переговорів щодо трансферу свого вихованця.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто цікавиться Судаковим

Керівництво італійського "Наполі" зробить ще одну спробу домовитися про перехід українського футболіста. Неаполітанці вважають цей трансфер пріоритетним. У клубі із Серії А розуміють, що буде складно переконати "Шахтар" у доцільності такої угоди, але серйозно готуються до переговорів.

"Наполі" хоче оформити перехід Судакова до кінця зимового трансферного вікна-2025. За даними порталу Transfermarkt, півзахисник "Шахтаря" може обійтися неаполітанцям у 32 млн євро. Однак не виключено, що "гірники" захочуть заробити більше на продажу футболіста.

У сезоні 2024/2025 Судаков зіграв за "Шахтар" 23 матчі у всіх турнірах. Георгій забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі.

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