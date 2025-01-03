Олівер Кан стане власником популярного французького клубу

Колишні гравці "Баварії" Олівер Кан (ліворуч) і Штефан Еффенберг. Фото: instagram.com/oliverkahn/

Знаменитий французький футбольний клуб "Бордо" може врятуватися від ліквідації. Колишній воротар збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Олівер Кан готовий погасити заборгованості "жирондистів".

Кан уже веде переговори з нинішнім президентом "Бордо", повідомляє Sud Ouest.

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Французький "Бордо" переживає найжорстокішу кризу у своїй історії. Шестиразові чемпіони країни виступають у четвертому за силою національному дивізіоні через серйозні фінансові проблеми. "Жирондисти" не можуть купувати нових гравців і близькі до повної ліквідації. Однак не виключено, що "Бордо" зуміє цього уникнути.

Олівер Кан (зліва) і молодий Тоні Кроос у "Баварії". Фото: instagram.com/oliverkahn/

Кан хоче врятувати "Бордо"

"Жирондисти" є одним із найпопулярніших і найтитулованіших клубів у Франції. У різний час за цю команду грали Ален Жиресс, Жан Тігана, Зінедін Зідан, Крістоф Дюгаррі та інші легенди футболу.

Ще один відомий у минулому футболіст готовий розв'язувати фінансові проблеми французького клубу. Йдеться про Олівера Кане, колишнього воротаря збірної Німеччини та "Баварії". Він уже звернувся із запитом про продаж "Бордо" до президента клубу Жерара Лопеса. Сторони розпочали переговори.

Останнього разу "Бордо" ставав чемпіоном Франції в сезоні 2008/09. Найкращим гравцем команди був Йоанн Гуркюфф, а тренував команду знаменитий Лоран Блан.

До літа 2024 року за "Бордо" виступав колишній футболіст збірної України Данило Ігнатенко.

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