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Звезда Баварии станет владельцем легендарного французского клуба

3 января 2025 13:40
Станислав Костюк - Редактор
Оливер Кан станет владельцем популярного французского клуба
Бывшие игроки "Баварии" Оливер Кан (слева) и Штефан Эффенберг. Фото: instagram.com/oliverkahn/
Станислав Костюк - Редактор

Знаменитый французский футбольный клуб "Бордо" может спастись от ликвидации. Бывший вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Оливер Кан готов погасить задолженности "жирондисты".

Кан уже ведет переговоры с нынешним президентом "Бордо", сообщает Sud Ouest

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Французский "Бордо" переживает самый жестокий кризис в своей истории. Шестикратные чемпионы страны выступают в четвертом по силе национальном дивизионе из-за серьезных финансовых проблем. "Жирондисты" не могут покупать новых игроков и близки к полной ликвидации. Однако не исключено, что "Бордо" сумеет этого избежать. 

Оливер Кан и Тони Кроос
Оливер Кан (слева) и молодой Тони Кроос в "Баварии". Фото: instagram.com/oliverkahn/

Кан хочет спасти "Бордо" 

"Жирондисты" являются одним из самых популярных и титулованных клубов во Франции. В разное время за эту команду играли Ален Жиресс, Жан Тигана, Зинедин Зидан, Кристоф Дюгарри и другие легенды футбола. 

Еще один известный в прошлом футболист готов решить финансовые проблемы французского клуба. Речь идет об Оливере Кане, бывшем вратаре сборной Германии и "Баварии". Он уже обратился с запросом о продаже "Бордо" к президенту клуба Жерару Лопесу. Стороны начали переговоры. 

В последний раз "Бордо" становился чемпионом Франции в сезоне 2008/09. Лучшим игроком команды был Йоанн Гуркюфф, а тренировал команду знаменитый Лоран Блан. 

До лета 2024 года за "Бордо" выступал бывший футболист сборной Украины Даниил Игнатенко. 

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" рассматривает в качестве усиления кандидатуру одного из футболистов сборной Украины. 

В киевском "Динамо" определились с игроками, которые в ближайшее время могут усилить команду. 

Львовские "Карпаты" сумели убедить футболиста сборной Украины отказаться от предложения "Динамо". 

спорт футбол Бавария Бундеслига Бордо

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