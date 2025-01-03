Оливер Кан станет владельцем популярного французского клуба

Звезда Баварии станет владельцем легендарного французского клуба
Знаменитый французский футбольный клуб "Бордо" может спастись от ликвидации. Бывший вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Оливер Кан готов погасить задолженности "жирондисты".
Кан уже ведет переговоры с нынешним президентом "Бордо", сообщает Sud Ouest.
Французский "Бордо" переживает самый жестокий кризис в своей истории. Шестикратные чемпионы страны выступают в четвертом по силе национальном дивизионе из-за серьезных финансовых проблем. "Жирондисты" не могут покупать новых игроков и близки к полной ликвидации. Однако не исключено, что "Бордо" сумеет этого избежать.
Кан хочет спасти "Бордо"
"Жирондисты" являются одним из самых популярных и титулованных клубов во Франции. В разное время за эту команду играли Ален Жиресс, Жан Тигана, Зинедин Зидан, Кристоф Дюгарри и другие легенды футбола.
Еще один известный в прошлом футболист готов решить финансовые проблемы французского клуба. Речь идет об Оливере Кане, бывшем вратаре сборной Германии и "Баварии". Он уже обратился с запросом о продаже "Бордо" к президенту клуба Жерару Лопесу. Стороны начали переговоры.
В последний раз "Бордо" становился чемпионом Франции в сезоне 2008/09. Лучшим игроком команды был Йоанн Гуркюфф, а тренировал команду знаменитый Лоран Блан.
До лета 2024 года за "Бордо" выступал бывший футболист сборной Украины Даниил Игнатенко.
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