Судаков готовится к трансферу — куда Шахтер продаст игрока

Георгий Судаков играет против Николая Шапаренко. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкому "Шахтеру" будет сложно удержать от трансфера своего лидера Георгия Судакова. Хавбек сборной Украины может сменить клуб до конца января этого года.

За Судаковым давно охотится одна из итальянских команд, сообщает Tutto Mercato.

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Георгий Судаков остается самым востребованным игроком донецкого "Шахтера" среди зарубежных клубов. Прошлым летом "горняки" отвергли предложения от других команд, но украинскому клубу придется подготовиться к новым переговорам о трансфере своего воспитанника.

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто интересуется Судаковым

Руководство итальянского "Наполи" предпримет еще одну попытку договориться о переходе украинского футболиста. Неаполитанцы считают этот трансфер приоритетным. В клубе из Серии А понимают, что будет сложно убедить "Шахтер" в целесообразности такой сделки, но серьезно готовятся к переговорам.

"Наполи" хочет оформить переход Судакова до конца зимнего трансферного окна-2025. Согласно данным портала Transfermarkt, полузащитник "Шахтера" может обойтись неаполитанцам в 32 млн евро. Однако не исключено, что "горняки" захотят заработать больше на продаже футболиста.

В сезоне 2024/2025 Судаков сыграл за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах. Георгий забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, еще одна звезда сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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