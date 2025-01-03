Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер проведет переговоры о трансфере Судакова — что известно arrow

Шахтер проведет переговоры о трансфере Судакова — что известно

3 января 2025 19:31
Станислав Костюк - Редактор
Судаков готовится к трансферу — куда Шахтер продаст игрока
Георгий Судаков играет против Николая Шапаренко. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

Донецкому "Шахтеру" будет сложно удержать от трансфера своего лидера Георгия Судакова. Хавбек сборной Украины может сменить клуб до конца января этого года. 

За Судаковым давно охотится одна из итальянских команд, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Георгий Судаков остается самым востребованным игроком донецкого "Шахтера" среди зарубежных клубов. Прошлым летом "горняки" отвергли предложения от других команд, но украинскому клубу придется подготовиться к новым переговорам о трансфере своего воспитанника. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Кто интересуется Судаковым 

Руководство итальянского "Наполи" предпримет еще одну попытку договориться о переходе украинского футболиста. Неаполитанцы считают этот трансфер приоритетным. В клубе из Серии А понимают, что будет сложно убедить "Шахтер" в целесообразности такой сделки, но серьезно готовятся к переговорам.  

"Наполи" хочет оформить переход Судакова до конца зимнего трансферного окна-2025. Согласно данным портала Transfermarkt, полузащитник "Шахтера" может обойтись неаполитанцам в 32 млн евро. Однако не исключено, что "горняки" захотят заработать больше на продаже футболиста. 

В сезоне 2024/2025 Судаков сыграл за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах. Георгий забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, еще одна звезда сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии. 

В "Динамо" приняли важное решение по поводу усиления состава в зимнее трансферное окно. 

Легендарный футболист "Баварии" собирается купить клуб, в котором играл Зинедин Зидан. 

В чемпионате Испании по футболу назрел серьезный скандал из-за каталонской "Барселоны". 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Наполи Георгий Судаков

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

20:15 Топ-30 украиноязычных каналов у YouTube — какое место Новини.LIVE

20:00 Проблемы с реестром "Оберіг" — возможно ли бронирование

19:52 Повреждение кабелей в Балтийском море — суд арестовал танкер РФ

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

19:27 Рекомендации по дегустации виски Glen Grant

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:11 Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы

19:09 Переводы заробитчан в Украину упали на сотни млн долларов, — НБУ

18:52 Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

18:44 В МОН сказали, на сколько стало меньше учителей с начала войны

18:18 Ракетная атака по Чернигову — из-за обстрела погиб человек

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года