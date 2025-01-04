Миколенко может подписать новый контракт с Эвертоном

Игрок "Эвертона" Виталий Миколенко во время матча. Фото: instagram.com/mikola_16

Зимнее трансферное окно — это не только о приобретении и продаже игроков. Клубы также размышляют над будущим, в том числе над тем, каких игроков им стоит оставить на будущее.

Английский "Эвертон" хочет продлить контракт с защитником сборной Украины Виталием Миколенко, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Действующее соглашение Миколенко с клубом действует до июня 2026 года. Игра украинца побудила "Эвертон" разговаривать с ним о дальнейшем сотрудничестве.

🔵🇺🇦 Понимают, что "Эвертон" начал переговоры с Виталием Миколенко о потенциальной новой сделке.



Продолжаются переговоры с украинским защитником. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y — Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 4 января 2025

Что известно о новом контракте Миколенко

По данным Романо, переговоры между "Эвертоном" и Виталием Миколенко уже начаты.

Украинец в этом сезоне сыграл за клуб 17 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

По состоянию на сегодня Миколенко является игроком основы "Эвертона".

В английский клуб он перешел в январе 2022 года. Тогда "Эвертон" заплатил за него 23,5 миллиона евро.

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