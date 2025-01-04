Зинченко может стать частью трансферной сделки Арсенала

Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко может сменить команду ради регулярной игровой практики. "Канониры" готовы продать футболиста в клуб из другого чемпионата.

В Лондоне назвали условие, при котором Зинченко покинет "Арсенал", сообщает Daily Mirror.

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается исправить проблему, которая мешает его команде бороться за чемпионский титул в АПЛ. Наставник хочет увеличить результативность "канониров" и ищет способ, чтобы это сделать.

Зинченко в составе "Арсенала" перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Громкий трансфер "Арсенала"

Лондонский клуб уже ищет нового форварда. Приоритетом для "канониров" является Виктор Дьекереш из лиссабонского "Спортинга". Португальский клуб не хочет отпускать шведского футболиста, но сам он не собирается оставаться в команде после ухода тренера Рубена Аморима.

"Спортинг" может отпустить своего лидера за 60 млн евро. "Арсенал" готов заплатить за игрока в половину меньше, но при этом в сделке могут принять участие несколько футболистов лондонской команды. В этом списке оказался и Александр Зинченко.

Зинченко во время атаки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Микель Артета не против сохранить универсального украинца в составе, однако он готов включить его в сделку по трансферу Дьекереша, если "Спортинг" устроит такой вариант. Зинченко является не единственным игроком, с которым готов расстаться "Арсенал".

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