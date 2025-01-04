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Вірт назвав тренерів, які можуть замінити Реброва у збірній

4 січня 2025 17:31
Станіслав Костюк - Редактор
Заміна Реброву в збірній України — відомі три кандидати
Тренер Сергій Ребров і глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Юрій Вірт припустив, хто може замінити Сергія Реброва на посаді наставника національної команди. Експерт запропонував на вибір кандидатури трьох тренерів.

Усі три наставники виявилися українцями, повідомляє "ТаТоТаке". 

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров пов'язаний контрактом з УАФ до кінця чемпіонату світу, який пройде влітку 2026 року. Наставник вивів національну команду до плей-оф Ліги Націй, проте фахівця та гру "синьо-жовтих" нерідко критикують.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може замінити Реброва 

Юрій Вірт, який зіграв за збірну України два матчі, поділився думкою про потенційну заміну головного тренера національної команди. Він вважає, що Роман Григорчук зміг би додати грі "синьо-жовтих" агресії, якої збірній України бракує останнім часом.

Також Юрій Вірт назвав наставника "Кривбасу" Юрія Вернидуба, який, на думку експерта, є чудовим мотиватором. Третє місце в цьому рейтингу посів головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський.

"Він усюди знаходить баланс. Агресивний футбол, який показує зараз київське "Динамо", мені подобається. Це футбол часів Валерія Лобановського 1997-1998 років", — заявив Вірт.

Нагадаємо, в "Арсеналі" можуть включити Олександра Зінченка до угоди з трансферу результативного форварда. 

Футболіст, який не зумів виграти конкуренцію за місце в основі "Шахтаря", перейшов до "Динамо".

Англійський "Ліверпуль" отримає підсилення складу перед важливим матчем із "Манчестер Юнайтед".

В "Евертоні" прийняли рішення про майбутнє захисника збірної України Віталія Миколенка. 

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров тренер Олександр Шовковський Юрій Вірт

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