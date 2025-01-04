Замена Реброву в сборной Украины — известны три кандидата

Тренер Сергей Ребров и глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт предположил, кто может заменить Сергея Реброва в качестве наставника национальной команды. Эксперт предложил на выбор кандидатуры трех тренеров.

Все три наставника оказались украинцами, сообщает "ТаТоТаке".

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров связан контрактом с УАФ до конца чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года. Наставник вывел национальную команду в плей-офф Лиги Наций, однако специалиста и игру "сине-желтых" нередко критикуют.

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может заменить Реброва

Юрий Вирт, который сыграл за сборную Украины два матча, поделился мнением о потенциальной замене главного тренера национальной команды. Он считает, что Роман Григорчук смог бы добавить игре "сине-желтых" агрессии, которой сборной Украины не хватает в последнее время.

Также Юрий Вирт назвал наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, который, по мнению эксперта, является отличным мотиватором. Третье место в этом рейтинге занял главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский.

"Он всюду обретает баланс. Агрессивный футбол, показывающий сейчас киевское "Динамо", мне нравится. Это футбол времен Валерия Лобановского 1997-1998 годов", — заявил Вирт.

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