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Вирт назвал тренеров, которые могут заменить Реброва в сборной

4 января 2025 17:31
Станислав Костюк - Редактор
Замена Реброву в сборной Украины — известны три кандидата
Тренер Сергей Ребров и глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт предположил, кто может заменить Сергея Реброва в качестве наставника национальной команды. Эксперт предложил на выбор кандидатуры трех тренеров. 

Все три наставника оказались украинцами, сообщает "ТаТоТаке". 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров связан контрактом с УАФ до конца чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года. Наставник вывел национальную команду в плей-офф Лиги Наций, однако специалиста и игру "сине-желтых" нередко критикуют. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может заменить Реброва 

Юрий Вирт, который сыграл за сборную Украины два матча, поделился мнением о потенциальной замене главного тренера национальной команды. Он считает, что Роман Григорчук смог бы добавить игре "сине-желтых" агрессии, которой сборной Украины не хватает в последнее время. 

Также Юрий Вирт назвал наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, который, по мнению эксперта, является отличным мотиватором. Третье место в этом рейтинге занял главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. 

"Он всюду обретает баланс. Агрессивный футбол, показывающий сейчас киевское "Динамо", мне нравится. Это футбол времен Валерия Лобановского 1997-1998 годов", — заявил Вирт. 

Напомним, в "Арсенале" могут включить Александра Зинченко в сделку по трансферу результативного форварда. 

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