Франьич покинул Шахтер и перешел в другой чемпионат — детали

Игрок, который провалился в Шахтере, перешел в Динамо
Трансферное окно в Европе открыто с 1 января 2025 года. Украинские клубы уже провели первые кадровые изменения.
Опорный полузащитник "Вольфсбурга" Бартол Франьич, который играл за донецкий "Шахтер" на правах аренды, переехал в загребское "Динамо", сообщает пресс-служба хорватского клуба.
Таким образом, Франьич проведет вторую часть сезона в Хорватии. За "Динамо" он будет выступать также на правах аренды.
Бартол Франьич в этом сезоне
Хорватский опорный полузащитник Бартол Франьич перешел в "Шахтер" летом прошлого года, его арендное соглашение было рассчитано на сезон.
Однако, Франьич не смог закрепиться в составе украинского клуба. За "Шахтер" он отыграл всего 8 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
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