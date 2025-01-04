Франьич покинул Шахтер и перешел в другой чемпионат — детали

Бартол Франьич в составе "Шахтера", Фото: instagram.com/bartolfranjic28

Трансферное окно в Европе открыто с 1 января 2025 года. Украинские клубы уже провели первые кадровые изменения.

Опорный полузащитник "Вольфсбурга" Бартол Франьич, который играл за донецкий "Шахтер" на правах аренды, переехал в загребское "Динамо", сообщает пресс-служба хорватского клуба.

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Таким образом, Франьич проведет вторую часть сезона в Хорватии. За "Динамо" он будет выступать также на правах аренды.

Бартол Франьич в этом сезоне

Хорватский опорный полузащитник Бартол Франьич перешел в "Шахтер" летом прошлого года, его арендное соглашение было рассчитано на сезон.

Однако, Франьич не смог закрепиться в составе украинского клуба. За "Шахтер" он отыграл всего 8 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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