Франьїч залишив Шахтар та перейшов до іншого чемпіонату — деталі

Бартол Франьїч у складі "Шахтаря", Фото: instagram.com/bartolfranjic28

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Опорний півзахисник "Вольфсбурга" Бартол Франьїч, який грав за донецький "Шахтар" на правах оренди, переїхав до загребського "Динамо", повідомляє пресслужба хорватського клубу.

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Таким чином, Франьїч проведе другу частину сезону в Хорватії. За "Динамо" він виступатиме також на правах оренди.

Бартол Франьїч цього сезону

Хорватський опорний півзахисник Бартол Франьїч перейшов до "Шахтаря" влітку минулого року, його орендна угода була розрахована на сезон.

Проте, Франьїч не зміг закріпитись у складі українського клубу. За "Шахтар" він відіграв всього 8 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

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