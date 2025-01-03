Динамо може підсилитись захисником з Африки — деталі

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Зимове трансферне вікно відкрилось у Європі 1 січня 2025 року. Зараз клуби шукають кадри, щоб підсилитись на другу частину сезону.

Київське "Динамо" перегляне на зборах молодого центрального захисника, повідомляє ТаТоТаке.

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Про кого йдеться

За даними журналістів, мова йде про 20-річного представника ПАР Іме Окона.

Наразі цей гравець виступає за "СуперСпорт Юнайтед" у прем'єр-лізі ПАР. Зріст футболіста — 187 см, вартіст — 650 тисяч євро.

Контракт Окона з його нинішнім клубом закінчується у червні цього року.

Нагадаємо, до "Карпат" приєднається колишній гравець "Руху", якого також хотіло "Динамо".

Київський клуб тим часом взяв на збори молодих гравців, щоб оцінити їхній потенціал.

Гравець збірної України може перейти до одного із найпопулярніших клубів в АПЛ.