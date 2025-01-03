Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо нашло усиление в Африке arrow

Динамо нашло усиление в Африке

3 января 2025 15:44
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо может усилиться защитником из Африки — детали
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимнее трансферное окно открылось в Европе 1 января 2025 года. Сейчас клубы ищут кадры, чтобы усилиться на вторую часть сезона.

Киевское "Динамо" просмотрит на сборах молодого центрального защитника, сообщает ТаТоТаке.

Читайте также:

Этот игрок из Африки. И в случае, если подойдет киевлянам, сможет закрыть наиболее проблемную позицию.

О ком идет речь

По данным журналистов, речь идет о 20-летнем представителе ЮАР Име Окона.

В настоящее время этот игрок выступает за "СуперСпорт Юнайтед" в премьер'ер-лиге ЮАР. Рост футболиста — 187 см, стоимость — 650 тысяч евро.

Контракт Окона с его нынешним клубом истекает в июне этого года.

Напомним, к "Карпатам" присоединится бывший игрок "Руха", которого также хотело "Динамо".

Киевский клуб тем временем взял на сборы молодых игроков, чтобы оценить их потенциал.

Игрок сборной Украины может перейти в один из самых популярных клубов в АПЛ. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы спортсмены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:54 Украину накроет непогода — синоптики предупредили об опасности

16:45 Сколько еще времени продлиться карьера Усика — мнение Хитрова

16:42 Скандал вокруг Аллеи славы на Одесчине — власть пошла на уступки

16:40 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

16:27 Посол ответил, рассылают ли украинцам в Польше повестки

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:26 Конкуренция Польши и Украины — фермеры в опасении

16:13 Не кладите это в чехол смартфона — рискуете потерять гаджет

16:11 Экс-прокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор

15:59 В Киеве завтра прогнозируют непогоду — в КГГА призвали готовиться

15:57 Дети войны — можно ли получить выплаты и льготы в 2025 году

16:54 Украину накроет непогода — синоптики предупредили об опасности

16:45 Сколько еще времени продлиться карьера Усика — мнение Хитрова

16:42 Скандал вокруг Аллеи славы на Одесчине — власть пошла на уступки

16:40 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

16:27 Посол ответил, рассылают ли украинцам в Польше повестки

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:26 Конкуренция Польши и Украины — фермеры в опасении

16:13 Не кладите это в чехол смартфона — рискуете потерять гаджет

16:11 Экс-прокурору и его соучастнику за взятку объявили приговор

15:59 В Киеве завтра прогнозируют непогоду — в КГГА призвали готовиться

15:57 Дети войны — можно ли получить выплаты и льготы в 2025 году

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года