Динамо может усилиться защитником из Африки — детали

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Зимнее трансферное окно открылось в Европе 1 января 2025 года. Сейчас клубы ищут кадры, чтобы усилиться на вторую часть сезона.

Киевское "Динамо" просмотрит на сборах молодого центрального защитника, сообщает ТаТоТаке.

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Этот игрок из Африки. И в случае, если подойдет киевлянам, сможет закрыть наиболее проблемную позицию.

О ком идет речь

По данным журналистов, речь идет о 20-летнем представителе ЮАР Име Окона.

В настоящее время этот игрок выступает за "СуперСпорт Юнайтед" в премьер'ер-лиге ЮАР. Рост футболиста — 187 см, стоимость — 650 тысяч евро.

Контракт Окона с его нынешним клубом истекает в июне этого года.

Напомним, к "Карпатам" присоединится бывший игрок "Руха", которого также хотело "Динамо".

Киевский клуб тем временем взял на сборы молодых игроков, чтобы оценить их потенциал.

Игрок сборной Украины может перейти в один из самых популярных клубов в АПЛ.