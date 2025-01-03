Динамо может усилиться защитником из Африки — детали

Динамо нашло усиление в Африке
Зимнее трансферное окно открылось в Европе 1 января 2025 года. Сейчас клубы ищут кадры, чтобы усилиться на вторую часть сезона.
Киевское "Динамо" просмотрит на сборах молодого центрального защитника, сообщает ТаТоТаке.
Этот игрок из Африки. И в случае, если подойдет киевлянам, сможет закрыть наиболее проблемную позицию.
О ком идет речь
По данным журналистов, речь идет о 20-летнем представителе ЮАР Име Окона.
В настоящее время этот игрок выступает за "СуперСпорт Юнайтед" в премьер'ер-лиге ЮАР. Рост футболиста — 187 см, стоимость — 650 тысяч евро.
Контракт Окона с его нынешним клубом истекает в июне этого года.
Напомним, к "Карпатам" присоединится бывший игрок "Руха", которого также хотело "Динамо".
Киевский клуб тем временем взял на сборы молодых игроков, чтобы оценить их потенциал.
Игрок сборной Украины может перейти в один из самых популярных клубов в АПЛ.
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