Динамо не планує найближчим часом повертати Булецу — деталі

Сергій Булеца під час виступів за "Зорю". Фото: instagram.com/sergeybuletsa

Трансферне вікно в Європі офіційно відкрите з 1 січня. Українські клуби розглядають варіанти кадрових підсилень на другу частину сезону.

Київське "Динамо" всупереч чуткам не планує цієї зими повертати до складу орендованого Сергія Булецу, повідомляє ТаТоТаке.

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Зараз Булеца грає на правах оренди в польській "Лехії", угода діє до літа. Він провів за команду лише сім матчів, жодного разу не розпочинав у старті.

Хто такий Сергій Булеца

Сергій Булеца — вихованець ужгородського футболу. Пізніше перебрався до молодіжних структур київського "Динамо".

У основній команді киян у нього не пішло, тому він перейшов до "Дніпра-1", де зіграв майже 50 поєдинків та забив 7 м'ячів.

Далі у кар'єрі Булеци були луганська "Зоря", а також польські "Заглембе" та "Лехія".

Відіграв за збірні України різного віку. У складі молодіжної збірної став чемпіоном світу 2019 року.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити чемпіонат Португалії на чемпіонат Англії.

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