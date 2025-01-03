Карпати повернуть з Руху свого вихованця та сина легенди клубу — про кого йдеться

Гравець "Руху" Марко Сапуга. Фото: ФК "Рух"

Напередодні нового року футбольна Україна була шокована заявою про майбутнє об'єднання львівських "Карпат" та "Руху". Зараз вже маємо деталі щодо майбутнього окремих футболістів з цих клубів.

Півзахисник "Руху" Марко Сапуга найближчим часом може перейти до львівських "Карпат", повідомляє ТаТоТаке.

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Він може стати одним з тих гравців, які найближчим часом посилять "левів". При цьому, є деталі, які додають цьому переходу окремої інтриги.

Хто такий Марко Сапуга

Марко Сапуга — випускник академії "Карпат". За "Рух" встиг відіграти понад 40 поєдинків, проте останнім часом його сильно турбують травми, які заважають гравцю повноцінно повернутись на поле.

Марко Сапуга також син легенди "Карат" та одного з тренерів юнацької команди клубу Андрія Сапуги.

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