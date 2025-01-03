Карпаты вернут из Руха своего воспитанника и сына легенды клуба — о ком идет речь

Игрок "Руха" Марко Сапуга. Фото: ФК "Рух"

Накануне нового года футбольная Украина была шокирована заявлением о будущем объединении львовских "Карпат" и "Руха". Сейчас уже есть детали относительно будущего отдельных футболистов из этих клубов.

Полузащитник "Руха" Марко Сапуга в ближайшее время может перейти во львовские "Карпаты", сообщает ТаТоТаке.

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Он может стать одним из тех игроков, которые в ближайшее время усилят "львов". При этом, есть детали, которые добавляют этому переходу отдельной интриги.

Кто такой Марко Сапуга

Марко Сапуга — выпускник академии "Карпат". За "Рух" успел отыграть более 40 поединков, однако в последнее время его сильно беспокоят травмы, которые мешают игроку полноценно вернуться на поле.

Марко Сапуга также сын легенды "Карат" и одного из тренеров юношеской команды клуба Андрея Сапуги.

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