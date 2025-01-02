Маркевич відреагував на об'єднання Руху та Карпат — деталі

Колишній головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: Тис Микола / УНІАН

Футбольна Україна була шокована новиною про майбутнє об'єднання двох львівських клубів — "Руху" та "Карпат". Тепер відомі експерти висловлюють свою думку щодо цього об'єднання.

Колишній головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич вважає, що невдовзі Львів втратить одну елітну команду, у якої є власний стиль, повідомляє Sport.ua.

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Що сказав Маркевич

Мирон Маркевич зазначив, що не знає, хто був ініціатором цього об'єднання, оскільки в кожного з клубів були амбітні задуми.

"І раптом, сенсаційна новина про об'єднання, такий собі новорічний подарунок місцевим шанувальникам футболу, що невдовзі Львів втратить одну елітну команду, зі своїм стилем", — додав він.

За словами Маркевича, з іншого боку, "з'явився унікальний шанс створити в цей непростий час у Львові боєздатну команду зі своїх вихованців, з якою б рахувалися не тільки в Україні".

Колишній тренер "Карпат" підкреслив, що не знає, що спонукало власника "Руху" Григорія Козловського піти на це об'єднання.

І підсумував, що важливо, що "Рух" не зникне з всеукраїнської футбольної мапи.

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