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Маркевич прокомментировал громкое объединение Карпат и Руха

2 января 2025 17:57
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Маркевич отреагировал на объединение Руха и Карпат — детали
Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: Тис Николай / УНИАН
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Футбольная Украина была шокирована новостью о будущем объединении двух львовских клубов — "Руха" и "Карпат" . Теперь известные эксперты высказывают свое мнение по этому объединению.

Бывший главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич считает, что вскоре Львов потеряет одну элитную команду, у которой есть собственный стиль, сообщает Sport.ua.

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Однако есть и аргументы "с другой стороны". А именно, плюсы, которые могут появиться после этого объединения.

Что сказал Маркевич

Мирон Маркевич отметил, что не знает, кто был инициатором этого объединения, поскольку у каждого из клубов были амбициозные замыслы.

"И вдруг, сенсационная новость об объединении, этакий новогодний подарок местным поклонникам футбола, что вскоре Львов потеряет одну элитную команду, со своим стилем", — добавил он.

По словам Маркевича, с другой стороны, "появился уникальный шанс создать в это непростое время во Львове боеспособную команду из своих воспитанников, с которой бы считались не только в Украине".

Бывший тренер "Карпат" подчеркнул, что не знает, что побудило владельца "Руха" Григория Козловского пойти на это объединение.

И подытожил, что важно, что "Рух" не исчезнет со всеукраинской футбольной карты.

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спорт футбол Рух Львов Мирон Маркевич Карпаты Львов

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