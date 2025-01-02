В УПЛ прокоментували ситуацію з об'єднанням Руху та Карпат

Матч "Руху" проти "Карпат". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Найбільш резонансною новиною кінця 2024 року стала заява львівських клубів "Рух" та "Карпати" про майбутнє об'єднання. Новина потихеньку "обросла" деталями, а ось вже й перша реакція УПЛ.

В УПЛ заявили, що "Карпати" та "Рух" наразі не зверталися до організації щодо намірів об'єднатися по завершенні поточного сезону, повідомляє "Трибуна".

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Таким чином, поки що все залишається на рівні заяв від обох клубів. Ну і дуже різної реакції від вболівальників.

Офіційна заява про об'єднання "Руху" та "Карпат". Фото: скриншот з сайту "Руху"

Що сказали в УПЛ

"На цю мить ми не отримали жодного офіційного звернення від клубів на адресу Української Прем’єр-Ліги щодо інформації на сайтах ФК "Карпати" та ФК "Рух" про наміри об’єднатися по завершенні сезону-2024/25", — йдеться у заяві УПЛ.

Напередодні "Карпати" та "Рух" опублікували однакові заяви на власних сайтах. Суть була в тому, що команди планують об'єднатись під брендом "Карпат". А "Рух" з наступного сезону зосередиться на роботі академії.

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