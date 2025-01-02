В УПЛ прокоментували ситуацію з об'єднанням Руху та Карпат

В УПЛ зробили неочікувану заяву щодо об'єднання Руху та Карпат
Найбільш резонансною новиною кінця 2024 року стала заява львівських клубів "Рух" та "Карпати" про майбутнє об'єднання. Новина потихеньку "обросла" деталями, а ось вже й перша реакція УПЛ.
В УПЛ заявили, що "Карпати" та "Рух" наразі не зверталися до організації щодо намірів об'єднатися по завершенні поточного сезону, повідомляє "Трибуна".
Таким чином, поки що все залишається на рівні заяв від обох клубів. Ну і дуже різної реакції від вболівальників.
Що сказали в УПЛ
"На цю мить ми не отримали жодного офіційного звернення від клубів на адресу Української Прем’єр-Ліги щодо інформації на сайтах ФК "Карпати" та ФК "Рух" про наміри об’єднатися по завершенні сезону-2024/25", — йдеться у заяві УПЛ.
Напередодні "Карпати" та "Рух" опублікували однакові заяви на власних сайтах. Суть була в тому, що команди планують об'єднатись під брендом "Карпат". А "Рух" з наступного сезону зосередиться на роботі академії.
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