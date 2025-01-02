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В УПЛ сделали неожиданное заявление об объединении Руха и Карпат

2 января 2025 14:29
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
В УПЛ прокомментировали ситуацию с объединением Руха и Карпат
Матч "Руха" против "Карпат". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Наиболее резонансной новостью конца 2024 года стало заявление львовских клубов "Рух" и "Карпаты" о будущем объединении. Новость потихоньку "обросла" деталями, а вот уже и первая реакция УПЛ.

В УПЛ заявили, что "Карпаты" и "Рух" пока не обращались в организацию относительно намерений объединиться по завершении текущего сезона, сообщает "Трибуна".

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Таким образом, пока все остается на уровне заявлений от обоих клубов. Ну и очень разной реакции от болельщиков.

Заявление Движения об объединении
Официальное заявление об объединении "Руха" и "Карпат". Фото: скриншот с сайта "Руха"

Что сказали в УПЛ

"На этот момент мы не получили ни одного официального обращения от клубов в адрес Украинской Премьер-Лиги относительно информации на сайтах ФК "Карпаты" и ФК "Рух" о намерениях объединиться по завершении сезона-2024/25", — говорится в заявлении УПЛ.

Накануне "Карпаты" и "Рух" опубликовали одинаковые заявления на собственных сайтах. Суть заключалась в том, что команды планируют объединиться под брендом "Карпат". А "Рух" со следующего сезона сосредоточится на работе академии.

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спорт футбол УПЛ Рух Львов Карпаты Львов

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