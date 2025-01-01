Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стали відомі деталі об'єднання Карпат та Руху arrow

Стали відомі деталі об'єднання Карпат та Руху

1 січня 2025 15:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Об'єднання Карпат та Руху — Лупашко отримає чотирьох зірок команди Козловського
Ілля Квасниця. Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В останній день 2024 року всіх шокувала новина про об'єднання львівських "Карпат" та "Руху". Через 24 години після появи інформації стало відомо більше фактів.

За інформацією порталу "Футбол 24", "Карпати" у січні отримають велику вигоду від співпраці.

Читайте також:
Ігор Краснопір
Ігор Краснопір. Фото: "Рух"

Що отримають команди

На другу половину сезону "Рух" планує грати молодіжною командою та тими, кого не встигнуть продати.

Відповідно до домовленості з "Карпатами", усі лідери "Руху" мають до них перейти. Поки що у підвішеному стані лише Богдан Слюбик, який 5 січня поїде на тренувальний збір із київським "Динамо". Якщо його залишать у клубі, то зелено-білим доведеться шукати іншого захисника.

Джерело стверджує, що "Рух" не бездумно братиме всіх гравців "Руху", а підпише в першу чергу лідерів команди: півзахисників Євгена Пастуха та Олега Федора, вінгера Іллю Квасницу та центрального нападника Ігоря Краснопіра.

Олег Федір
Олег Федор. Фото: "Рух"

Відносного решти гравців "Руху" головний тренер Владислав Лупашко та менеджмент "левів" визначаться у січні.

Зазначимо, що "Рух" віддасть гравців взамін на те, що команда залишить за собою більшу частину економічних прав на них.

Після 17 турів цього сезону "Карпати" перебувають на шостому місці, випереджаючи "Рух", який займає сьому позицію, на одне очко.

Нагадаємо, ексфутболіст київського "Динамо" зі збірною України Артем Мілевський розповів, як загуляв разом з "Кентом".

Центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний взимку змінить команду.

Після другої поразки від Олександра Усика британський бокс змінив спосіб життя.

Київське "Динамо" хоче посилити позицію центрального захисника за рахунок легенди "Шахтаря".

Карпати футбол Футбол трансфери Рух Львів Ілля Квасниця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 Читачі журналу The Ring вибрали боксера, який поб'є Усика

Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

18:13 Поразка Москви — Зеленський про зупинку транзиту газу

18:07 Синоптики попередили Харківщину про небезпечну погоду завтра

17:59 Служитимуть всі — нові правила для одеської молоді

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

17:44 У Львові з'явилася вулиця імені Ірини Фаріон — фоторепортаж

17:37 В українських ВНЗ з'явиться загальновійськова підготовка — дата

17:35 В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра буде до +10 °С

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла

17:19 Як зміниться комуналка у 2025 році — скільки платитимуть одесити

18:26 Читачі журналу The Ring вибрали боксера, який поб'є Усика

18:13 Поразка Москви — Зеленський про зупинку транзиту газу

18:07 Синоптики попередили Харківщину про небезпечну погоду завтра

17:59 Служитимуть всі — нові правила для одеської молоді

17:44 У Львові з'явилася вулиця імені Ірини Фаріон — фоторепортаж

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

17:37 В українських ВНЗ з'явиться загальновійськова підготовка — дата

17:35 В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра буде до +10 °С

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла

17:19 Як зміниться комуналка у 2025 році — скільки платитимуть одесити

17:18 Сирський нагородив військових на Курському напрямку — фото

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку