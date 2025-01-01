Об'єднання Карпат та Руху — Лупашко отримає чотирьох зірок команди Козловського

Ілля Квасниця. Фото: "Рух"

В останній день 2024 року всіх шокувала новина про об'єднання львівських "Карпат" та "Руху". Через 24 години після появи інформації стало відомо більше фактів.

За інформацією порталу "Футбол 24", "Карпати" у січні отримають велику вигоду від співпраці.

Читайте також:

Ігор Краснопір. Фото: "Рух"

Що отримають команди

На другу половину сезону "Рух" планує грати молодіжною командою та тими, кого не встигнуть продати.

Відповідно до домовленості з "Карпатами", усі лідери "Руху" мають до них перейти. Поки що у підвішеному стані лише Богдан Слюбик, який 5 січня поїде на тренувальний збір із київським "Динамо". Якщо його залишать у клубі, то зелено-білим доведеться шукати іншого захисника.

Джерело стверджує, що "Рух" не бездумно братиме всіх гравців "Руху", а підпише в першу чергу лідерів команди: півзахисників Євгена Пастуха та Олега Федора, вінгера Іллю Квасницу та центрального нападника Ігоря Краснопіра.

Олег Федор. Фото: "Рух"

Відносного решти гравців "Руху" головний тренер Владислав Лупашко та менеджмент "левів" визначаться у січні.

Зазначимо, що "Рух" віддасть гравців взамін на те, що команда залишить за собою більшу частину економічних прав на них.

Після 17 турів цього сезону "Карпати" перебувають на шостому місці, випереджаючи "Рух", який займає сьому позицію, на одне очко.

Нагадаємо, ексфутболіст київського "Динамо" зі збірною України Артем Мілевський розповів, як загуляв разом з "Кентом".

Центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний взимку змінить команду.

Після другої поразки від Олександра Усика британський бокс змінив спосіб життя.

Київське "Динамо" хоче посилити позицію центрального захисника за рахунок легенди "Шахтаря".