Объединение Карпат и Руха — Лупашко получит четырех звезд команды Козловского

Илья Квасница. Фото: "Рух"

В последний день 2024 года всех шокировала новость об объединении львовских "Карпат" и "Руха". По прошествии 24 часов после появления информации стало известно больше фактов.

По информации портала "Футбол 24", "Карпаты" в январе получат большую выгоду от сотрудничества.

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Что получат команды

На вторую половину сезона "Рух" планирует играть молодежной командой и теми, кого не успеют продать.

Согласно с договоренностью с "Карпатами", все лидеры "Руха" должны к ним перейти. Пока в подвешенном состоянии толь Богдан Слюбик, который 5 января поедет на тренировочный сбор с киевским "Динамо". Если его оставят в клубе, то зелено-белым придется искать другого защитника.

Источник утверждает, что "Рух" не будет бездумно брать всех игроков "Руха", а подпишет в первую очередь лидеров команды: полузащитников Евгения Пастуха и Олега Федора, вингера Илью Квасницу и центрального нападающего Игоря Краснопира.

Олег Федор. Фото: "Рух"

Относительного остальных игроков "Руха" главный тренер Владислав Лупашко и менеджмент "львов" определятся в январе.

Отметим, что "Рух" отдаст игроков взамен на то, что команда оставит за собой большую часть экономических прав на них.

После 17 туров в этом сезоне "Карпаты" находятся на шестом месте, опережая "Рух", который занимает седьмую позицию, на одно очко.

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