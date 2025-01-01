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Стали известны детали объединения Карпат и Руха

1 января 2025 15:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Объединение Карпат и Руха — Лупашко получит четырех звезд команды Козловского
Илья Квасница. Фото: "Рух"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В последний день 2024 года всех шокировала новость об объединении львовских "Карпат" и "Руха". По прошествии 24 часов после появления информации стало известно больше фактов.

По информации портала "Футбол 24", "Карпаты" в январе получат большую выгоду от сотрудничества.

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Игорь Краснопир
Игорь Краснопир. Фото: "Рух"

Что получат команды

На вторую половину сезона "Рух" планирует играть молодежной командой и теми, кого не успеют продать.

Согласно с договоренностью с "Карпатами", все лидеры "Руха" должны к ним перейти. Пока в подвешенном состоянии толь Богдан Слюбик, который 5 января поедет на тренировочный сбор с киевским "Динамо". Если его оставят в клубе, то зелено-белым придется искать другого защитника.

Источник утверждает, что "Рух" не будет бездумно брать всех игроков "Руха", а подпишет в первую очередь лидеров команды: полузащитников Евгения Пастуха и Олега Федора, вингера Илью Квасницу и центрального нападающего Игоря Краснопира.

Олег Федор
Олег Федор. Фото: "Рух"

Относительного остальных игроков "Руха" главный тренер Владислав Лупашко и менеджмент "львов" определятся в январе.

Отметим, что "Рух" отдаст игроков взамен на то, что команда оставит за собой большую часть экономических прав на них.

После 17 туров в этом сезоне "Карпаты" находятся на шестом месте, опережая "Рух", который занимает седьмую позицию, на одно очко.

Напомним, экс-футболист киевского "Динамо" с сборной Украины Артем Милевский рассказал, как загулял вместе с "Кентом".

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный зимой сменит команду.

После второго поражения от Александра Усика британский боксе изменил образ жизни.

Киевское "Динамо" хочет усилить позицию центрального защитника за счет легенды "Шахтера".

Карпаты футбол Футбол трансферы Рух Львов Илья Квасница

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