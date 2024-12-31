Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Карпаты и Рух официально подтвердили информацию о слиянии клубов arrow

Карпаты и Рух официально подтвердили информацию о слиянии клубов

31 декабря 2024 18:52
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Объединение Карпат и Руха — клубы сделали официальное заявление
Фанаты львовских "Карпат". Фото: "Карпаты"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Львовские "Карпаты" и "Рух" подтвердили информацию о слиянии клубов. В дальнейшем команда из Винников сосредоточится на подготовке кадров для "львов".

Идентичные официальные заявления клубы опубликовали на собственных сайтах.

Читайте также:
Игроки львовского Руха
Игроки львовского "Руха". Фото: "Рух"

Заявления "Карпат" и "Руха" о слиянии

В заявлении говорится, что для создания клуба, который будет ставить самые высокие цели, командам необходимо объединиться под брендом "Карпаты".

"Рух" со следующего сезона сосредоточится на работе академии и подготовке кадров для "Карпат".

"Львов — город с большими футбольными традициями и амбициями. Здесь зародился украинский футбол, в нашем городе начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а многочисленные болельщики всегда хотят видеть свою команду среди претендентов на высшие награды.

Сейчас львовскую общину в высшем дивизионе Чемпионата Украины по футболу достойно представляют два клуба и команды — "Карпаты" и "Рух".

ФК "Карпаты", начиная с 2020 года, прошел нелегкий путь от любительской команды до команды УПЛ. За это время построена профессиональная учебно-тренировочная инфраструктура, сформирована эффективная международная скаутинговая структура и разветвленная система собственного детско-юношеского футбола. Но самой большой ценностью клуба являются его многочисленные болельщики.

ФК "Рух" прошел свой собственный путь от чемпионата Львовской области до элитного дивизиона украинского футбола. Рядом со Львовом создан спортивный центр европейского уровня и одна из лучших футбольных академий в Украине, которая за несколько лет подготовила десятки действующих игроков и кандидатов в сборные Украины разных возрастных категорий. Благодаря этому удалось сохранить во Львове целое поколение молодых талантов, которые могли быть утеряны из-за львовского футбольного кризиса конца 2010-х годов.

Но Львов достоин большего — клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных турнирах.

Такая цель в наше сложное время требует нестандартных действий и решений. Именно поэтому основатели и руководители обоих клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

В связи с этим решением футбольный клуб "Рух", начиная с сезона 2025/2026 годов, далее сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также на начальной адаптации к взрослому футболу для их дальнейшего привлечения в команду "Карпаты".

Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению числа качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", — говорится в заявлении.

В этом сезоне после 17 туров "Карпаты" занимают шестую позицию, опережая "Рух", который находится на седьмой позиции, на одно очко.

Напомним, бывший футболист национальной сборной Артем Милевский рассказал, как нарушал режим вместе с Александром Алиевым.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный зимой покинет "Борнмут" за 80 млн евро.

После реванша с Александром Усиком Тайсон Фьюри начал новую жизнь.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала свой отдых перед новым сезоном.

Львов футбол УПЛ Рух Львов Карпаты Львов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:05 В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей

19:04 Авиакатастрофа AZAL — Буданов прокомментировал действия россиян

18:55 Стало известно, сколько украинцев встретят Новый год в поездах

18:52 Карпаты и Рух официально подтвердили информацию о слиянии клубов

18:51 Зеленский уволил Попко — кто стал новым начальником КГВА

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:41 Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации

18:33 Главные события 2024 года на Одесчине — чем запомнился год

18:29 Повестка эмигранту на украинский адрес — как ему надо реагировать

18:29 Крыму грозит отключение интернета в новогоднюю ночь

18:22 SpaceX осуществила последний запуск миссии в 2024 году

19:05 В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей

19:04 Авиакатастрофа AZAL — Буданов прокомментировал действия россиян

18:55 Стало известно, сколько украинцев встретят Новый год в поездах

18:52 Карпаты и Рух официально подтвердили информацию о слиянии клубов

18:51 Зеленский уволил Попко — кто стал новым начальником КГВА

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:41 Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации

18:33 Главные события 2024 года на Одесчине — чем запомнился год

18:29 Повестка эмигранту на украинский адрес — как ему надо реагировать

18:29 Крыму грозит отключение интернета в новогоднюю ночь

18:22 SpaceX осуществила последний запуск миссии в 2024 году

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия