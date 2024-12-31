Объединение Карпат и Руха — клубы сделали официальное заявление

Фанаты львовских "Карпат". Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" и "Рух" подтвердили информацию о слиянии клубов. В дальнейшем команда из Винников сосредоточится на подготовке кадров для "львов".

Идентичные официальные заявления клубы опубликовали на собственных сайтах.

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Заявления "Карпат" и "Руха" о слиянии

В заявлении говорится, что для создания клуба, который будет ставить самые высокие цели, командам необходимо объединиться под брендом "Карпаты".

"Рух" со следующего сезона сосредоточится на работе академии и подготовке кадров для "Карпат".

"Львов — город с большими футбольными традициями и амбициями. Здесь зародился украинский футбол, в нашем городе начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а многочисленные болельщики всегда хотят видеть свою команду среди претендентов на высшие награды.

Сейчас львовскую общину в высшем дивизионе Чемпионата Украины по футболу достойно представляют два клуба и команды — "Карпаты" и "Рух".

ФК "Карпаты", начиная с 2020 года, прошел нелегкий путь от любительской команды до команды УПЛ. За это время построена профессиональная учебно-тренировочная инфраструктура, сформирована эффективная международная скаутинговая структура и разветвленная система собственного детско-юношеского футбола. Но самой большой ценностью клуба являются его многочисленные болельщики.

ФК "Рух" прошел свой собственный путь от чемпионата Львовской области до элитного дивизиона украинского футбола. Рядом со Львовом создан спортивный центр европейского уровня и одна из лучших футбольных академий в Украине, которая за несколько лет подготовила десятки действующих игроков и кандидатов в сборные Украины разных возрастных категорий. Благодаря этому удалось сохранить во Львове целое поколение молодых талантов, которые могли быть утеряны из-за львовского футбольного кризиса конца 2010-х годов.

Но Львов достоин большего — клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных турнирах.

Такая цель в наше сложное время требует нестандартных действий и решений. Именно поэтому основатели и руководители обоих клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

В связи с этим решением футбольный клуб "Рух", начиная с сезона 2025/2026 годов, далее сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также на начальной адаптации к взрослому футболу для их дальнейшего привлечения в команду "Карпаты".

Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению числа качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", — говорится в заявлении.

В этом сезоне после 17 туров "Карпаты" занимают шестую позицию, опережая "Рух", который находится на седьмой позиции, на одно очко.

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