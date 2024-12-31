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Магучих поделилась фото и видео со своего отдыха

31 декабря 2024 08:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ярослава Магучих отдыхает и тренируется после успешного 2024 года.
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Для украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих 2024-й год  стал самым успешным в карьере. Поэтому спортсменка восстанавливается в теплых странах, чтобы подойти без усталости к новому сезону.

Магучих в Instagram порадовала своих фолловеров новой порцией "светлых фото и видео".

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Отметим, что Магучих является лучшей легкоатлеткой в мире. При этом на украинку в Instagram подписалось всего 440 тысяч фолловеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Как отдыхает Магучих

Несмотря на пляжи и морской воздух Ярослава не забывает о тренировках. Тем не менее, легкоатлетка не хочет подходить к новому сезону полностью разобранной.

Не забывает Ярослава радовать своих фолловеров яркими танцами. К этому перфомансу девушка приучила свою публику именно в этом году.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Пока неизвестно, будет ли Магучих выступать в новом зимнем сезоне, или будет готовиться к Бриллиантовой лиге и большим летним стартам.

Напомним, Артем Милевский ранее рассказал о самой большой гулянке с Алиевым.

Илья Забарный получил новый ценник от "Борнмута" — за него хотят больше, чем "Челси" заплатил за Михаила Мудрика.

После второго поражения от Александра Усика Фьюри пошел на кардинальные перемены.

отпуск Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов

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