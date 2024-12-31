Ярослава Магучих отдыхает и тренируется после успешного 2024 года.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Для украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих 2024-й год стал самым успешным в карьере. Поэтому спортсменка восстанавливается в теплых странах, чтобы подойти без усталости к новому сезону.

Магучих в Instagram порадовала своих фолловеров новой порцией "светлых фото и видео".

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Отметим, что Магучих является лучшей легкоатлеткой в мире. При этом на украинку в Instagram подписалось всего 440 тысяч фолловеров.

Как отдыхает Магучих

Несмотря на пляжи и морской воздух Ярослава не забывает о тренировках. Тем не менее, легкоатлетка не хочет подходить к новому сезону полностью разобранной.

Не забывает Ярослава радовать своих фолловеров яркими танцами. К этому перфомансу девушка приучила свою публику именно в этом году.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Пока неизвестно, будет ли Магучих выступать в новом зимнем сезоне, или будет готовиться к Бриллиантовой лиге и большим летним стартам.

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