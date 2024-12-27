Магучих вошла в рейтинг лучших спортсменок года по версии L'Équipe

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (по центру). Фото: instagram.com/rosya_dp

Мировые СМИ подводят итоги 2024 года. Среди прочего они определяют как лучших, так и худших по многим рейтингам.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вошла в пятерку лучших спортсменок 2024 года по версии авторитетного издания L'Équipe.

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Кто в списке лучших

Ярослава Магучих заняла пятое место. Впереди нее оказались бегунья Сидни Маклафлин, плавчихи Кэти Ледеки и Саммер Макинтош, а также гимнастка Симона Байлз.

В 2024 году Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады в Париже, а также побила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

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