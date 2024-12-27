Магучих вошла в рейтинг лучших спортсменок года по версии L'Équipe

Магучих вошла в ТОП-5 спортсменок года по версии известного СМИ
Мировые СМИ подводят итоги 2024 года. Среди прочего они определяют как лучших, так и худших по многим рейтингам.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вошла в пятерку лучших спортсменок 2024 года по версии авторитетного издания L'Équipe.
Украинка попала в список вместе с самыми громкими именами в спорте. Что не удивительно, поскольку она провела прекрасный спортивный год.
Кто в списке лучших
Ярослава Магучих заняла пятое место. Впереди нее оказались бегунья Сидни Маклафлин, плавчихи Кэти Ледеки и Саммер Макинтош, а также гимнастка Симона Байлз.
В 2024 году Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады в Париже, а также побила мировой рекорд по прыжкам в высоту.
Ее также признали лучшей атлеткой года в Украине.
Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сфотографировался с внуком.
Россия анонсировала поединки сборной против команд из Европы.
Тибо Куртуа может покинуть "Реал", но ему уже нашли несколько замен.
Украинец Александр Усик признан лучшим боксером столетия, в списке он не единственный представитель Украины.
Читайте Новини.LIVE!