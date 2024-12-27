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Магучих вошла в ТОП-5 спортсменок года по версии известного СМИ

27 декабря 2024 16:51
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Магучих вошла в рейтинг лучших спортсменок года по версии L'Équipe
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (по центру). Фото: instagram.com/rosya_dp
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Мировые СМИ подводят итоги 2024 года. Среди прочего они определяют как лучших, так и худших по многим рейтингам.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вошла в пятерку лучших спортсменок 2024 года по версии авторитетного издания L'Équipe.

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Кто в списке лучших

Ярослава Магучих заняла пятое место. Впереди нее оказались бегунья Сидни Маклафлин, плавчихи Кэти Ледеки и Саммер Макинтош, а также гимнастка Симона Байлз.

В 2024 году Ярослава Магучих завоевала золото Олимпиады в Париже, а также побила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Ее также признали лучшей атлеткой года в Украине.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сфотографировался с внуком.

Россия анонсировала поединки сборной против команд из Европы.

Тибо Куртуа может покинуть "Реал", но ему уже нашли несколько замен.

Украинец Александр Усик признан лучшим боксером столетия, в списке он не единственный представитель Украины.

спорт рейтинг Ярослава Магучих Легкая атлетика спортсмены

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16:38 Самолет перед падением испытал вмешательство извне — Aзербайджан

16:37 Украина ограничила удары вглубь России — названы причины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:29 Фантомные дети за 1 тыс. долларов — схема уклонистов на Одесчине

16:22 Криптовалютный ажиотаж — что будет с курсом биткоина в 2025 году

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