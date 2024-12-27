Циганков увійшов до списку найбільших розчарувань чемпіонату Іспанії

Циганков потрапив до списку найбільших розчарувань Ла Ліги
Передноворічна пора — це пора різноманітних рейтингів. При цьому ЗМІ складають списки та рейтинги не тільки найкращих, але й найгірших.
Український футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков потрапив до списку найбільших розчарувань Ла Ліги цього сезону, пише видання Jornada Perfecta.
Він опинився у компанії кількох відомих прізвищ. Деякі з цих імен вас точно здивують.
Чому Циганков у рейтингу найгірших
У ЗМІ пояснили знаходження Віктора Циганкова у рейтингу найбільших розчарувань чемпіонату наступним чином:
"Від нього очікували більшого, але травми знову заважають йому розкритися. У нього хороший рівень, але зазвичай він стикається з численними м’язовими проблемами, які гальмують його протягом сезону".
Віктор Циганков цього сезону зіграв лише 10 поєдинків за "Жирону", у яких відзначився голом та гольовою передачею.
Хто ще потрапив до списку розчарувань
Це Конор Галлахер з "Атлетіко", Дані Ольмо, Френкі Де Йонг та Алекс Бальде з "Барселони", Ведат Мурікі з "Мальорки", Пепелу з "Валенсії", Браїс Мендес з "Реал Сосьєдад", Себастьян Аллер з "Леганеса" та Хамес Родрігес з "Райо Вальєкано".
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