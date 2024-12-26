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Відоме ЗМІ оновило рейтинг претендентів на Золотий м'яч — 2025

26 грудня 2024 13:04
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Названі головні претенденти на Золотий м'яч — 2025
Володар Золотого м'яча — 2024 Родрі. Фото: instagram.com/everythingrodri
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У жовтні футбольний світ обрав найкращого гравця 2024 року. Вже зараз відомі фаворити на "Золотий м'яч" у наступному, 2025 році.

Форвард англійського "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммед Салах залишається головним претендентом на "Золотий м'яч — 2025", повідомляє видання Goal.com.

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Окрім нього, названі ще 14 фаворитів на здобуття цієї нагороди. Деякі імена є несподіваними.

Мохамед Салах
Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах. Фото: REUTERS/Phil Noble

Хто може виграти "Золотий м'яч — 2025"

Окрім Мохаммеда Салаха, до трійки головних претендентів також потрапили форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор та вінгер "Барселони" Рафінья. 

У п'ятірці також є гравець "Баварії" Джамал Мусіала та форвард "Барселони" Роберт Левандовськи.

Повний список претендентів виглядає так: 

1. Мохаммед Салах ("Ліверпуль")

2. Вінісіус Жуніор ("Реал")

3. Рафінья ("Барселона")

4. Джамал Мусіала ("Баварія")

5. Роберт Левандовськи ("Барселона")

6. Ламін Ямаль ("Барселона")

7. Кіліан Мбаппе ("Реал")

8. Гаррі Кейн ("Баварія")

9. Коул Палмер ("Челсі")

10. Флоріан Вірц ("Баєр")

11. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

12. Джуд Беллінгем ("Реал")

13. Антуан Грізманн ("Атлетіко")

14. Букайо Сака ("Арсенал")

15. Віктор Дьокереш ("Спортінг")

Мохаммед Салах цього сезону зіграв 24 поєдинки за "Ліверпуль", у яких забив 18 м'ячів та віддав 15 гольових передач.

Минулого сезону володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

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спорт футбол нагорода Мохамед Салах Золотий м'яч

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