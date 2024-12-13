Шевченко святкує 20 років з моменту здобуття Золотого м’яча — що він сказав

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко 13 грудня 2004 року здобув "Золотий м’яч". Він став третім українцем, який отримав нагороду.

В річницю отримання "Золотого м’яча" УАФ опублікувала звернення Шевченка.

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Шевченко нагадав, що 13 грудня виповнилося 20 років з моменту його тріумфу, коли він здобув "Золотий м’яч". Цей здобуток він назвав не лише власною перемогою, але й досягненням всієї України.

Шевченко висловив подяку тренерам, уболівальникам, друзям, колегам по команді та спортивним легендам за підтримку, віру і теплі привітання.

"Сьогодні — двадцять років, як я отримав "Золотий мʼяч". Але ця перемога не лише моя, це перемога всієї України.

Хочу подякувати своїм тренерам та уболівальникам за віру, підтримку і любов. За те, що ви завжди були поруч.

Щиро вдячний друзям, колегам по команді та легендам спорту за теплі слова і привітання", — сказав Шевченко.

Також глава УАФ нагадав, що 16 грудня "Золотий м’яч" розпочне перше турне Україною за підтримки "Укрзалізниці". Кубок буде представлено у містах — від Харкова до Львова, Запоріжжя та рідного Яготина. Він відзначив, що мета цієї ініціативи — надихнути дітей займатися футболом і вірити у власні мрії.

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