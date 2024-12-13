Шевченко празднует 20 лет с момента получения Золотого мяча — что он сказал

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко 13 декабря 2004 года получил "Золотой мяч". Он стал третьим украинцем, получившим награду.

В годовщину получения "Золотого мяча" УАФ опубликовала обращение Шевченко.

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Шевченко напомнил, что 13 декабря исполнилось 20 лет с момента его триумфа, когда он завоевал "Золотой мяч". Это достижение он назвал не только собственной победой, но и достижением всей Украины.

Шевченко выразил благодарность тренерам, болельщикам, друзьям, коллегам по команде и спортивным легендам за поддержку, веру и теплые поздравления.

"Сегодня — двадцать лет, как я получил "Золотой мяч". Но эта победа не только моя, это победа всей Украины.

Хочу поблагодарить своих тренеров и болельщиков за веру, поддержку и любовь. За то, что вы всегда были рядом.

Искренне благодарен друзьям, коллегам по команде и легендам спорта за теплые слова и поздравления", — сказал Шевченко.

Также глава УАФ напомнил, что 16 декабря "Золотой мяч" начнет первое турне по Украине при поддержке "Укрзализныци". Кубок будет представлен в городах — от Харькова до Львова, Запорожья и родного Яготина. Он отметил, что цель этой инициативы — вдохновить детей заниматься футболом и верить в собственные мечты.

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