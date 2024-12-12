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Шевченко и еще две легенды вошли в Зал славы Милана

12 декабря 2024 15:45
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шевченко, Ван Бастен и Индзаги вошли в Зал славы Милана
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Среди болельщиков итальянского "Милана" провели голосование, по итогам которого трех бывших футболистов включили в клубный Зал славы. Одним из них оказался нынешний глава УАФ Андрей Шевченко.

Об вхождении трех игроков в Зал славы "Милана" сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

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Марко Ван Бастен
Марко Ван Бастен. Фото: La Gazzetta dello Sport

Три легенды увековечены в истории "Милана"

Первыми тремя форвардами в клубном Зале славы стали нидерландец Марко Ван Бастен, украинец Шевченко и итальянец Филиппо Инзаги.

Тройка забивных нападающих в Зале славы присоединятся там к Франко Барези, который первым удостоится такой чести.

Церемония включения Ван Бастена и Индзаги в Зал славы "Милана" состоится на "Сан Сиро" перед воскресным матчем с "Дженоа". В этот же день клуб празднично отметит свое 125-летие.

Каждому члену Зала славы вручат специальный именной трофей производства брэнда Tiffany & Co.

Филиппо Индзаги
Филиппо Индзаги. Фото: УЕФА

Шевченко не сможет посетить мероприятие и поэтому ему вручат награду на "Сан-Сиро" перед одним из следующих матчей "Милана".

Шевченко сыграл за "Милан" в 322 матчах, где забил 175 мячей и сделал 46 ассистов.

Индзаги в 300 матчах за "Милан" забил 126 мячей и сделал 21 голевую передачу.

У Ван Бастена 125 голов и 49 ассистов в 201 матче в футболке "Милана".

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УАФ футбол Андрей Шевченко Милан Серия А

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