Шевченка, Ван Бастен та Індзагі увійшли до Зали слави Мілана

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Серед уболівальників італійського "Мілана" провели голосування, за підсумками якого трьох колишніх футболістів включили до клубної Зали слави. Одним із них виявився нинішній голова УАФ Андрій Шевченко.

Про входження трьох гравців до Зали слави "Мілана" повідомив портал La Gazzetta dello Sport.

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Першими трьома форвардами у клубній Залі слави стали нідерландець Марко Ван Бастен, українець Шевченко та італієць Філіппо Інзагі.

Трійка забивних нападників у Залі слави приєднається там до Франка Барезі, який першим удостоївся такої честі.

Церемонія включення Ван Бастена та Індзагі до Зали слави "Мілана" відбудеться на "Сан Сіро" перед недільним матчем із "Дженоа". Цього ж дня клуб святково відзначить своє 125-річчя.

Кожному члену Залу слави вручать спеціальний іменний трофей виробництва бренду Tiffany&Co.

Філіппо Індзагі. Фото: УЄФА

Шевченко не зможе відвідати захід, і тому йому вручать нагороду на "Сан-Сіро" перед одним із наступних матчів "Мілана".

Шевченко зіграв за "Мілан" у 322 матчах, де забив 175 м'ячів та зробив 46 асистів.

Індзагі у 300 матчах за "Мілан" забив 126 м'ячів і зробив 21 гольову передачу.

У Ван Бастена 125 голів та 49 асистів у 201 матчі у футболці "Мілана".

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