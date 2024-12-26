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Известное СМИ обновило рейтинг претендентов на Золотой мяч - 2025

26 декабря 2024 13:04
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Названы главные претенденты на Золотой мяч — 2025
Обладатель Золотого мяча – 2024 Родри. Фото: instagram.com/everythingrodri
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В октябре футбольный мир выбрал лучшего игрока 2024 года. Уже сейчас известны фавориты на "Золотой мяч" в следующем, 2025 году.

Форвард английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах остается главным претендентом на "Золотой мяч - 2025", сообщает издание Goal.com.

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Кроме него, названы еще 14 фаворитов на получение этой награды. Некоторые имена неожиданны.

Мохаммед Салах
Игрок "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Фото: REUTERS/Phil Noble

Кто может выиграть "Золотой мяч — 2025"

Кроме Мохаммеда Салаха, в тройку главных претендентов также попали форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и вингер "Барселоны" Рафинья.

В пятерке также есть игрок "Баварии" Джамал Мусиала и форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Полный список претендентов выглядит так:

1. Мохаммед Салах ("Ливерпуль")

2. Винисиус Жуниор ("Реал")

3. Рафинья ("Барселона")

4. Джамал Мусиола ("Бавария")

5. Роберт Левандовски ("Барселона")

6. Ламин Ямаль ("Барселона")

7. Килиан Мбаппе ("Реал")

8. Гарри Кейн ("Бавария")

9. Коул Палмер ("Челси")

10. Флориан Вирц ("Байер")

11. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

12. Джуд Беллингем ("Реал")

13. Антуан Гризманн ("Атлетико")

14. Букайо Сака ("Арсенал")

15. Виктор Дьокереш ("Спортинг")

Мохаммед Салах в этом сезоне сыграл 24 поединка за "Ливерпуль", в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

В прошлом сезоне обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Напомним, сборная России по футболу планирует сыграть несколько матчей с командами из Европы.

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спорт футбол награда Мохамед Салах Золотой мяч

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