Названы главные претенденты на Золотой мяч — 2025

Обладатель Золотого мяча – 2024 Родри. Фото: instagram.com/everythingrodri

В октябре футбольный мир выбрал лучшего игрока 2024 года. Уже сейчас известны фавориты на "Золотой мяч" в следующем, 2025 году.

Форвард английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах остается главным претендентом на "Золотой мяч - 2025", сообщает издание Goal.com.

Читайте также:

Кроме него, названы еще 14 фаворитов на получение этой награды. Некоторые имена неожиданны.

Игрок "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Фото: REUTERS/Phil Noble

Кто может выиграть "Золотой мяч — 2025"

Кроме Мохаммеда Салаха, в тройку главных претендентов также попали форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и вингер "Барселоны" Рафинья.

В пятерке также есть игрок "Баварии" Джамал Мусиала и форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Полный список претендентов выглядит так:

1. Мохаммед Салах ("Ливерпуль")

2. Винисиус Жуниор ("Реал")

3. Рафинья ("Барселона")

4. Джамал Мусиола ("Бавария")

5. Роберт Левандовски ("Барселона")

6. Ламин Ямаль ("Барселона")

7. Килиан Мбаппе ("Реал")

8. Гарри Кейн ("Бавария")

9. Коул Палмер ("Челси")

10. Флориан Вирц ("Байер")

11. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

12. Джуд Беллингем ("Реал")

13. Антуан Гризманн ("Атлетико")

14. Букайо Сака ("Арсенал")

15. Виктор Дьокереш ("Спортинг")

Мохаммед Салах в этом сезоне сыграл 24 поединка за "Ливерпуль", в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.

В прошлом сезоне обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Напомним, сборная России по футболу планирует сыграть несколько матчей с командами из Европы.

Александр Усик уговорил Тайсона Фьюри задонатить на нужды Украины.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал, что думает о поездке Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.

Игрок сборной Украины может помочь уволить Гвардиолу с поста главного тренера в "Манчестер Сити".