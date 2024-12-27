Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цыганков попал в список самых больших разочарований Ла Лиги arrow

Цыганков попал в список самых больших разочарований Ла Лиги

27 декабря 2024 15:10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Цыганков вошел в список наибольших разочарований чемпионата Испании
Игрок сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Предновогодняя пора — пора различных рейтингов. При этом СМИ составляют списки и рейтинги не только лучших, но и худших.

Украинский футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков попал в список самых больших разочарований Ла Лиги в этом сезоне, пишет издание Jornada Perfecta.

Читайте также:

Он оказался в компании нескольких известных фамилий. Некоторые из этих имен вас точно удивят.

Почему Цыганков в рейтинге худших

В СМИ объяснили пребывание Виктора Цыганкова в рейтинге наибольших разочарований чемпионата следующим образом:

"От него ожидали большего, но травмы снова мешают ему раскрыться. У него хороший уровень, но обычно он сталкивается с многочисленными мышечными проблемами, тормозящими его в течение сезона".

Виктор Цыганков в этом сезоне сыграл всего 10 поединков за "Жирону", в которых отличился голом и голевой передачей.

Кто еще попал в список разочарований

Это Конор Галлахер из "Атлетико", Дани Ольмо, Фрэнки Де Йонг и Алекс Бальде из "Барселоны", Ведат Мурики из "Мальорки", Пепелу из "Валенсии", Браис Мендес из "Реал Сосьедад", Себастьян Аллер из "Леганеса", Хамес Родригес из "Райо Вальекано".

Напомним, владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис сделал фото с новорожденным внуком.

У России есть амбициозные планы на матчи с европейскими командами.

Тибо Куртуа может покинуть "Реал", но ему уже подыскали замену.

Украинец признан лучшим боксером века, в списке есть еще сюрпризы.

спорт футбол Виктор Цыганков Испанская Ла Лига Жирона

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:27 Заготовка дров — есть ли уголовная ответственность за рубку леса

15:25 Отсрочка студенту после срочной службы — когда ее не дадут

15:24 Плохая видимость — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:21 Китай заявил о намерении построить крупнейшую в мире ГЭС

15:14 В Кремле назвали свою "версию" падения самолета в Казахстане

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:09 В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

14:54 Вояж на лодке за 15 тыс. долларов — ГПСУ задержала ухилянтов

14:48 Удар по Сумщине — спасатели достали из-под завалов тело

14:44 Садовой анонсировал реставрацию здания для центра реабилитации

15:27 Заготовка дров — есть ли уголовная ответственность за рубку леса

15:25 Отсрочка студенту после срочной службы — когда ее не дадут

15:24 Плохая видимость — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:21 Китай заявил о намерении построить крупнейшую в мире ГЭС

15:14 В Кремле назвали свою "версию" падения самолета в Казахстане

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:09 В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

14:54 Вояж на лодке за 15 тыс. долларов — ГПСУ задержала ухилянтов

14:48 Удар по Сумщине — спасатели достали из-под завалов тело

14:44 Садовой анонсировал реставрацию здания для центра реабилитации

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно