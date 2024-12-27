Цыганков вошел в список наибольших разочарований чемпионата Испании

Игрок сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Предновогодняя пора — пора различных рейтингов. При этом СМИ составляют списки и рейтинги не только лучших, но и худших.

Украинский футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков попал в список самых больших разочарований Ла Лиги в этом сезоне, пишет издание Jornada Perfecta.

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Почему Цыганков в рейтинге худших

В СМИ объяснили пребывание Виктора Цыганкова в рейтинге наибольших разочарований чемпионата следующим образом:

"От него ожидали большего, но травмы снова мешают ему раскрыться. У него хороший уровень, но обычно он сталкивается с многочисленными мышечными проблемами, тормозящими его в течение сезона".

Виктор Цыганков в этом сезоне сыграл всего 10 поединков за "Жирону", в которых отличился голом и голевой передачей.

Кто еще попал в список разочарований

Это Конор Галлахер из "Атлетико", Дани Ольмо, Фрэнки Де Йонг и Алекс Бальде из "Барселоны", Ведат Мурики из "Мальорки", Пепелу из "Валенсии", Браис Мендес из "Реал Сосьедад", Себастьян Аллер из "Леганеса", Хамес Родригес из "Райо Вальекано".

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