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Магучіх увійшла до ТОП-5 спортсменок року за версією відомого ЗМІ

27 грудня 2024 16:51
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Магучіх увійшла до рейтингу найкращих спортсменок року за версією L'Équipe
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (по центру). Фото: instagram.com/rosya_dp
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Світові ЗМІ підбивають підсумки 2024 року. Серед іншого, вони визначають як найкращих, так і найгірших за багатьма рейтингами.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки найкращих спортсменок 2024 року за версією авторитетного видання L'Équipe.

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Хто у списку найкращих

Ярослава Магучіх зайняла п'яте місце. Попереду неї опинились бігунка Сідні Маклафлін, плавчині Кеті Ледекі та Саммер Макінтош, а також гімнастка Сімона Байлз.

У 2024 році Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади в Парижі, а також побила світовий рекорд зі стрибків у висоту. 

Її також визнали найкращою атлеткою року в Україні. 

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спорт рейтинг Ярослава Магучіх Легка атлетика спортсмени

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16:38 Літак перед падінням зазнав втручання ззовні — Azerbaijan Airline

16:37 Україна обмежила удари вглиб Росії — названо причини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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