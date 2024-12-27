Магучіх увійшла до рейтингу найкращих спортсменок року за версією L'Équipe

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (по центру). Фото: instagram.com/rosya_dp

Світові ЗМІ підбивають підсумки 2024 року. Серед іншого, вони визначають як найкращих, так і найгірших за багатьма рейтингами.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки найкращих спортсменок 2024 року за версією авторитетного видання L'Équipe.

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Хто у списку найкращих

Ярослава Магучіх зайняла п'яте місце. Попереду неї опинились бігунка Сідні Маклафлін, плавчині Кеті Ледекі та Саммер Макінтош, а також гімнастка Сімона Байлз.

У 2024 році Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади в Парижі, а також побила світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Її також визнали найкращою атлеткою року в Україні.

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