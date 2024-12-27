Магучіх увійшла до рейтингу найкращих спортсменок року за версією L'Équipe

Магучіх увійшла до ТОП-5 спортсменок року за версією відомого ЗМІ
Світові ЗМІ підбивають підсумки 2024 року. Серед іншого, вони визначають як найкращих, так і найгірших за багатьма рейтингами.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки найкращих спортсменок 2024 року за версією авторитетного видання L'Équipe.
Українка потрапила до списку разом із найбільш гучними іменами у спорті. Що не дивно, оскільки вона провела прекрасний спортивний рік.
Хто у списку найкращих
Ярослава Магучіх зайняла п'яте місце. Попереду неї опинились бігунка Сідні Маклафлін, плавчині Кеті Ледекі та Саммер Макінтош, а також гімнастка Сімона Байлз.
У 2024 році Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади в Парижі, а також побила світовий рекорд зі стрибків у висоту.
Її також визнали найкращою атлеткою року в Україні.
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