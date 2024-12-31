Ярослава Магучіх відпочиває та тренується після успішного 2024 року — фото

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Для української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх 2024 рік став найуспішнішим в кар’єрі. Тому наразі спортсменка відновлюється в теплих країнах, щоб підійти без втоми до нового сезону.

Магучіх в Instagram порадувала своїх фоловерів новою порцією "світлих фото та відео".

Читайте також:

Зазначимо, що Магучіх наразі є найкращою легкоатлеткою в світі. При цьому на українку в Instagram підписалося лише 440 тисяч фоловерів.

Як відпочиває Магучіх

Попри пляжі та морське повітря, Ярослава не забуває про тренування. Все ж таки легкоатлетка не хоче підходити до нового сезону повністю розібраною.

Не забуває Ярослава радувати своїх фоловерів яскравими танцями. До цього перфомансу дівчина привчила свою публіку саме цього року.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Наразі поки невідомо, чи буде Магучіх виступати в новому зимовому сезоні, або ж готуватиметься до Діамантової ліги та великих літніх стартів.

Нагадаємо, Артем Мілевський раніше розповів про найбільшу гулянку з Алієвим.

Ілля Забарний отримав новий цінник від "Борнмуту" — за нього хочуть більше, ніж "Челсі" заплатив за Михайла Мудрика.

Після другої поразки від Олександра Усика Ф’юрі пішов на кардинальні зміни.