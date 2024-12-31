Львовский Рух объединится с Карпатами после окончания сезона

Карпаты и Рух скоро объявят о слиянии в один клуб
По итогам текущего сезона львовский "Рух" исчезнет с карты Украинской премьер-лиги. Уже принято решение о слиянии клуба с "Карпатами".
Сенсационной информацией о слиянии львовских клубов поделился паблик ТаТоТаке.
Козловский отказался от проекта "Рух" в УПЛ
Пока мало информации о том, что произошло во львовском футболе. При этом источник сообщил, что решение принято на уровне руководителей клуба. От "Руха" решение мог принять Григорий Козловский, а от "Карпат" Владимир Маткивский.
Официально об объединении команд должны объявить в ближайшее время.
Согласно с информацией источника, "Рух" доиграет текущий сезон, но без турнирных задач.
Также некоторые игроки "Руха" могут перейти в "Карпаты".
Львовский "Рух" собирается сосредоточиться на подготовке молодых талантливых игроков в своей современной академии.
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