Львовский Рух объединится с Карпатами после окончания сезона

Григорий Козловский — основатель "Руха". Фото: "Рух"

По итогам текущего сезона львовский "Рух" исчезнет с карты Украинской премьер-лиги. Уже принято решение о слиянии клуба с "Карпатами".

Сенсационной информацией о слиянии львовских клубов поделился паблик ТаТоТаке.

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Пока мало информации о том, что произошло во львовском футболе. При этом источник сообщил, что решение принято на уровне руководителей клуба. От "Руха" решение мог принять Григорий Козловский, а от "Карпат" Владимир Маткивский.

Официально об объединении команд должны объявить в ближайшее время.

Согласно с информацией источника, "Рух" доиграет текущий сезон, но без турнирных задач.

Также некоторые игроки "Руха" могут перейти в "Карпаты".

Львовский "Рух" собирается сосредоточиться на подготовке молодых талантливых игроков в своей современной академии.

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