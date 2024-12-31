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Карпаты и Рух скоро объявят о слиянии в один клуб

31 декабря 2024 17:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Львовский Рух объединится с Карпатами после окончания сезона
Григорий Козловский — основатель "Руха". Фото: "Рух"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

По итогам текущего сезона львовский "Рух" исчезнет с карты Украинской премьер-лиги. Уже принято решение о слиянии клуба с "Карпатами".

Сенсационной информацией о слиянии львовских клубов поделился паблик ТаТоТаке.

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Болельщики "Карпат". Фото: "Карпаты"

Козловский отказался от проекта "Рух" в УПЛ

Пока мало информации о том, что произошло во львовском футболе. При этом источник сообщил, что решение принято на уровне руководителей клуба. От "Руха" решение мог принять Григорий Козловский, а от "Карпат" Владимир Маткивский.

Официально об объединении команд должны объявить в ближайшее время.

Согласно с информацией источника, "Рух" доиграет текущий сезон, но без турнирных задач.

Также некоторые игроки "Руха" могут перейти в "Карпаты".

Львовский "Рух" собирается сосредоточиться на подготовке молодых талантливых игроков в своей современной академии.

Напомним, экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, как был в загуле с Александром Алиевым.

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После реванша с Александром Усиком Тайсон Фьюри решил вести более размеренную жизнь.

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футбол УПЛ Рух Львов Карпаты Львов Григорий Козловский

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