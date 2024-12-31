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На просмотр в Динамо приедет игрок, которого сватали в топ-клубы

31 декабря 2024 17:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Богдан Слюбик из Руха пройдет просмотр в Динамо этой зимой
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" в январе возьмет на просмотр центрального защитника львовского "Руха" Богдана Слюбика. В предыдущие сезоны футболиста сватали в топовые чемпионаты за сумму е менее 5 млн евро.

Сложно понять, что изменило мнение руководства клуба, но футболист отправится на сборы с "Динамо", передает ТаТоТаке.

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Богдан Слюбик
Слюбик в матче против "Динамо". Фото: "Рух"

"Рух" принял неожиданное решение для "Динамо"

По информации источника, 20-летний защитник "Руха" приедет в расположение "Динамо" 5 января, когда команда будет в Турции на тренировочном сборе.

После сборов, которые продлятся до конца февраля, тренерский штаб "Динамо" примет решение по Слюбику.

Если футболист не подойдет Шовковскому, то отправится готовиться к сезону с "Рухом".

Богдан Слюбик
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Перед текущим сезоном интерес к Слюбику приписывали римскому "Лацио", лиссабонской "Бенфике", пражской "Славии", английскому "Брентфорду".

"Славии", якобы", ранее игрока не продали за 2,5 млн евро. К тому же различные источники в клубе называли суму в 5 млн евро той, с которой начнутся переговоры о трансфере Богдана.

В этом сезоне Слюбик провел всего шесть матчей за "Рух" и лишь в 35% игр выходил с первых минут.

Богдан Слюбик
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Действующий контракт Слюбика с "Рухом" рассчитан до июня 2027 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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Динамо Футбол трансферы УПЛ Рух Львов Богдан Слюбик

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