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На перегляд до Динамо приїде гравець, якого сватали до топклубів

31 грудня 2024 17:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Богдан Слюбик з Руху пройде перегляд у Динамо цієї зими
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" у січні візьме на перегляд центрального захисника львівського "Руху" Богдана Слюбика. У попередні сезони футболіста сватали в топові чемпіонати за суму не менше 5 млн євро.

Важко зрозуміти, чому змінило думка керівництва клубу, але футболіст вирушить на збори з "Динамо", передає ТаТоТаке.

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Слюбик у матчі проти "Динамо". Фото: "Рух"

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За інформацією джерела, 20-річний захисник "Руху" приїде до "Динамо" 5 січня, коли команда буде в Туреччині на тренувальному зборі.

Після зборів, які триватимуть до кінця лютого, тренерський штаб "Динамо" ухвалить рішення щодо Слюбика.

Якщо футболіст не підійде Шовковському, то вирушить готуватися до сезону з "Рухом".

Богдан Слюбік
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Перед поточним сезоном інтерес до Слюбика приписували римському "Лаціо", лісабонській "Бенфіці", празькій "Славії", англійському "Брентфорду".

"Славії", нібито", раніше гравця не продали за 2,5 млн євро. До того ж різні джерела в клубі називали суму в 5 млн євро тією, з якої почнуться переговори про трансфер Бог*дана.

Цього сезону Слюбик провів лише шість матчів за "Рух" і лише у 35% іграх виходив з перших хвилин.

Богдан Слюбік
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Чинний контракт Слюбика з Рухом розрахований до червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що йшов у дуже серйозні загули з Олександром Алієвим.

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Динамо Футбол трансфери УПЛ Рух Львів Богдан Слюбик

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