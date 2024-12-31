Богдан Слюбик з Руху пройде перегляд у Динамо цієї зими

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у січні візьме на перегляд центрального захисника львівського "Руху" Богдана Слюбика. У попередні сезони футболіста сватали в топові чемпіонати за суму не менше 5 млн євро.

Важко зрозуміти, чому змінило думка керівництва клубу, але футболіст вирушить на збори з "Динамо", передає ТаТоТаке.

Читайте також:

Слюбик у матчі проти "Динамо". Фото: "Рух"

"Рух" ухвалив несподіване рішення для "Динамо"

За інформацією джерела, 20-річний захисник "Руху" приїде до "Динамо" 5 січня, коли команда буде в Туреччині на тренувальному зборі.

Після зборів, які триватимуть до кінця лютого, тренерський штаб "Динамо" ухвалить рішення щодо Слюбика.

Якщо футболіст не підійде Шовковському, то вирушить готуватися до сезону з "Рухом".

Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Перед поточним сезоном інтерес до Слюбика приписували римському "Лаціо", лісабонській "Бенфіці", празькій "Славії", англійському "Брентфорду".

"Славії", нібито", раніше гравця не продали за 2,5 млн євро. До того ж різні джерела в клубі називали суму в 5 млн євро тією, з якої почнуться переговори про трансфер Бог*дана.

Цього сезону Слюбик провів лише шість матчів за "Рух" і лише у 35% іграх виходив з перших хвилин.

Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Чинний контракт Слюбика з Рухом розрахований до червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що йшов у дуже серйозні загули з Олександром Алієвим.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний отримав від "Борнмуту" трансферний цінник.

Після реваншу з Олександром Усиком Тайсон Ф'юрі вирішив розсудитись.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих показала, як відпочиває після успішного сезону