На перегляд до Динамо приїде гравець, якого сватали до топклубів
Київське "Динамо" у січні візьме на перегляд центрального захисника львівського "Руху" Богдана Слюбика. У попередні сезони футболіста сватали в топові чемпіонати за суму не менше 5 млн євро.
Важко зрозуміти, чому змінило думка керівництва клубу, але футболіст вирушить на збори з "Динамо", передає ТаТоТаке.
"Рух" ухвалив несподіване рішення для "Динамо"
За інформацією джерела, 20-річний захисник "Руху" приїде до "Динамо" 5 січня, коли команда буде в Туреччині на тренувальному зборі.
Після зборів, які триватимуть до кінця лютого, тренерський штаб "Динамо" ухвалить рішення щодо Слюбика.
Якщо футболіст не підійде Шовковському, то вирушить готуватися до сезону з "Рухом".
Перед поточним сезоном інтерес до Слюбика приписували римському "Лаціо", лісабонській "Бенфіці", празькій "Славії", англійському "Брентфорду".
"Славії", нібито", раніше гравця не продали за 2,5 млн євро. До того ж різні джерела в клубі називали суму в 5 млн євро тією, з якої почнуться переговори про трансфер Бог*дана.
Цього сезону Слюбик провів лише шість матчів за "Рух" і лише у 35% іграх виходив з перших хвилин.
Чинний контракт Слюбика з Рухом розрахований до червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.
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