Львівський рух об'єднається з Карпатами після закінчення сезону

Карпати та Рух невдовзі оголосять про злиття в один клуб
За підсумками цього сезону львівський "Рух" зникне з карти Української прем'єр-ліги. Вже ухвалено рішення про злиття клубу з "Карпатами".
Сенсаційною інформацією про злиття львівських клубів поділився паблік ТаТоТаке.
Козловський відмовився від проєкту "Рух" в УПЛ
Поки що мало інформації про те, що сталося у львівському футболі. При цьому джерело повідомило, що рішення ухвалене на рівні керівників клубу. Від "Руху" його міг ухвалити Григорій Козловський, а від "Карпат" Володимир Матківський.
Офіційно про об'єднання команд мають оголосити найближчим часом.
Згідно з інформацією джерела, Рух дограє поточний сезон, але без турнірних завдань.
Також деякі гравці "Руху" можуть перейти до "Карпат".
Львівський "Рух" збирається зосередитись на підготовці молодих талановитих гравців у своїй сучасній академії.
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