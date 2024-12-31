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Карпати та Рух невдовзі оголосять про злиття в один клуб

31 грудня 2024 17:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Львівський рух об'єднається з Карпатами після закінчення сезону
Григорій Козловський — засновник "Руху". Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

За підсумками цього сезону львівський "Рух" зникне з карти Української прем'єр-ліги. Вже ухвалено рішення про злиття клубу з "Карпатами".

Сенсаційною інформацією про злиття львівських клубів поділився паблік ТаТоТаке.

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Вболівальники "Карпат". Фото: "Карпати"

Козловський відмовився від проєкту "Рух" в УПЛ

Поки що мало інформації про те, що сталося у львівському футболі. При цьому джерело повідомило, що рішення ухвалене на рівні керівників клубу. Від "Руху" його міг ухвалити Григорій Козловський, а від "Карпат" Володимир Матківський.

Офіційно про об'єднання команд мають оголосити найближчим часом.

Згідно з інформацією джерела, Рух дограє поточний сезон, але без турнірних завдань.

Також деякі гравці "Руху" можуть перейти до "Карпат".

Львівський "Рух" збирається зосередитись на підготовці молодих талановитих гравців у своїй сучасній академії.

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футбол УПЛ Рух Львів Карпати Львів Григорій Козловський

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19:04 Авіакатастрофа AZAL — Буданов прокоментував дії росіян

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