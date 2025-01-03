Динамо не планирует в ближайшее время возвращать Булецу — детали

Сергей Булеца во время выступлений за "Зарю". Фото: instagram.com/sergeybuletsa

Трансферное окно в Европе официально открыто с 1 января. Украинские клубы рассматривают варианты кадровых усилений на вторую часть сезона.

Киевское "Динамо" вопреки слухам не планирует этой зимой возвращать в состав арендованного Сергея Булецу, сообщает ТаТоТаке.

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Сейчас Булеца играет на правах аренды в польской "Лехии", соглашение действует до лета. Он провел за команду всего семь матчей, ни разу не начинал в старте.

Кто такой Сергей Булеца

Сергей Булеца — воспитанник ужгородского футбола. Позже перебрался в молодежные структуры киевского "Динамо".

В основной команде киевлян у него не пошло, поэтому он перешел в "Днепр-1", где сыграл почти 50 поединков и забил 7 мячей.

Далее в карьере Булецы были луганская "Заря", а также польские "Заглембе" и "Лехия".

Отыграл за сборные Украины разных возрастов. В составе молодежной сборной стал чемпионом мира 2019 года.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить чемпионат Португалии на чемпионат Англии.

Киевское "Динамо" привлекло молодежь к сборам в преддверии старта второй части сезона.

"Карпаты" выиграли борьбу у "Динамо" за перспективного защитника.