Динамо шукає новий клуб для одного зі своїх ветеранів

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Нинішньої зими київське "Динамо" чекають на серйозні зміни складу. Керівництво "біло-синіх" шукає новий клуб для ще одного футболіста команди.

Тренерський штаб не розраховує на одного з найдосвідченіших гравців, повідомляє "Динамо" Київ від Шурика".

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У складі лідерів турнірної таблиці чемпіонату України можуть відбутися зміни. На перегляді в "Динамо" побуває кілька гравців, які можуть підсилити команду в другій частині сезону. При цьому частина футболістів "біло-синіх" піде в інші клуби. І справа не обмежиться одним Олександром Андрієвським.

Володимир Шепелєв під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто ще піде з "Динамо"

Керівництво київського клубу вже шукає нову команду для 27-річного Володимира Шепелєва. У випадку з відходом цього футболіста йдеться про повноцінний трансфер. Досвідчений півзахисник не брав участі в медичному огляді, який гравці "Динамо" пройшли на початку січня 2025 року.

Шепелєв є вихованцем "Динамо", він провів у клубі 10 років. Однак у нинішньому сезоні Володимир зіграв лише одну хвилину в складі "біло-синіх". Він не входить до планів тренерського клубу команди.

Орієнтовна трансферна вартість Шепелєва становить 1 млн євро. На гравця претендує один із болгарських клубів.

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