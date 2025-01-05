ЗСУ ліквідували російського футбольного тренера на фронті — що відомо

Колишній тренер російського "Факела" Володимир Федоров. Фото: росЗМІ

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів на фронті. У тому числі й відомих спортсменів.

Одним із таких спортсменів став колишній тренер футбольного клубу "Факел" Володимир Федоров, повідомляють російські ЗМІ.

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Він працював у клубі з 2016 року, до цього виступав за нього. А недавно вирішив піти на війну, де у підсумку став "вантажем 200".

У ЗМІ зазначають, що Федоров загинув "під час виконання бойового завдання".

Це далеко не перший російський спортсмен на фронті.

Володимир Федоров в армії РФ. Фото: росЗМІ

Кого ще ліквідували ЗСУ

Наприкінці 2024 року стало відомо, що на фронті було ліквідовано колишнього гравця збірної Росії Олексія Бугаєва.

Раніше він був засуджений за зберігання наркотиків, але вирішив піти на фронт, де й загинув.

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