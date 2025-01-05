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ЗСУ ліквідували відомого російського футбольного тренера

5 січня 2025 11:06
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
ЗСУ ліквідували російського футбольного тренера на фронті — що відомо
Колишній тренер російського "Факела" Володимир Федоров. Фото: росЗМІ
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів на фронті. У тому числі й відомих спортсменів.

Одним із таких спортсменів став колишній тренер футбольного клубу "Факел" Володимир Федоров, повідомляють російські ЗМІ.

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Він працював у клубі з 2016 року, до цього виступав за нього. А недавно вирішив піти на війну, де у підсумку став "вантажем 200".

У ЗМІ зазначають, що Федоров загинув "під час виконання бойового завдання". 

Це далеко не перший російський спортсмен на фронті. 

Володимир Федоров
Володимир Федоров в армії РФ. Фото: росЗМІ

Кого ще ліквідували ЗСУ 

Наприкінці 2024 року стало відомо, що на фронті було ліквідовано колишнього гравця збірної Росії Олексія Бугаєва. 

Раніше він був засуджений за зберігання наркотиків, але вирішив піти на фронт, де й загинув. 

Нагадаємо, гравець збірної України Ілля Забарний допоміг своїй команді встановити історичний рекорд. 

Експерт назвав імена тих, хто може очолити збірну України замість Сергія Реброва. 

"Арсенал" може продати Олександра Зінченка за однієї умови. 

російські війська ЗСУ спорт війна в Україні фронт російські спортсмени

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