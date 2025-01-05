ВСУ ликвидировали российского футбольного тренера на фронте — что известно

Бывший тренер российского "Факела" Владимир Федоров. Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. В том числе и известных спортсменов.

Одним из таких спортсменов стал бывший тренер футбольного клуба "Факел" Владимир Федоров, сообщают российские СМИ.

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Он работал в клубе с 2016 года, до этого выступал за него. А недавно решил уйти на войну, где в итоге стал "грузом 200".

В СМИ отмечают, что Федоров погиб "во время выполнения боевого задания".

Это далеко не первый российский спортсмен на фронте.

Владимир Федоров в армии РФ. Фото: росСМИ

Кого еще ликвидировали ВСУ

В конце 2024 года стало известно, что на фронте был ликвидирован бывший игрок сборной России Алексей Бугаев.

Ранее он был осужден за хранение наркотиков, но решил уйти на фронт, где и погиб.

Напомним, игрок сборной Украины Илья Забарный помог своей команде установить исторический рекорд.

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