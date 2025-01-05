Піхальонок пояснив, чому не став лідером Динамо в першій половині сезону

Олександр Піхальонок під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст збірної України Олександр Піхальонок поділився думкою щодо виступу в київському "Динамо". Хавбек уже пів року провів у столичній команді.

Піхальонок визнав, що не зумів виступити в новому клубі так, як планував, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Футболісти столичної команди готуються до другої половини сезону 2024/2025 як лідери турнірної таблиці чемпіонату України. Олександр Піхальонок провів коротку відпустку із сім'єю в Києві. Півзахисник збірної України налаштований принести "Динамо" максимальну користь у другій частині сезону.

Олександр Піхальонок на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Піхальонок розкритикував сам себе

Хавбек національної команди перейшов у "Динамо" перед стартом кампанії 2024/2025 з "Дніпра-1". Він одразу став одним із найкращих футболістів "біло-синіх" й регулярно з'являвся в основному складі. Однак незабаром тенденція змінилася. Піхальонок пояснив, що на його гру вплинула травма, яка вибила його з ладу. Однак Олександр з оптимізмом чекає на відновлення турніру.

Піхальонок чесно заявив, що у "Динамо" нічого не вийшло в єврокубках, проте команда постарається досягти максимального результату у двох матчах Ліги Європи, що залишилися. Гравці розуміють, що це важливо для таблиці коефіцієнтів. Крім цього на футболістів чекає новий досвід.

"Тренер з фізичної підготовки відправив гравцям програму індивідуальної підготовки. Кожен себе самостійно підтримував, хтось бігав на базі, хтось у залі. Це вперше, коли в січні у нас офіційні матчі. Побачимо, як це буде. Нам самим це дуже цікаво", — заявив Піхальонок.

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