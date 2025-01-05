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Пихаленок объяснил, почему не стал лидером Динамо

5 января 2025 12:31
Станислав Костюк - Редактор
Пихаленок объяснил, почему не стал лидером Динамо в первой половине сезона
Александр Пихаленок во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Футболист сборной Украины Александр Пихаленок поделился мнением о выступление в киевском "Динамо". Хавбек уже полгода провел в столичной команде. 

Пихаленок признал, что не сумел выступить в новом клубе так, как планировал, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Футболисты столичной команды готовятся ко второй половине сезона 2024/2025 в качестве лидеров турнирной таблицы чемпионата Украины. Александр Пихаленок провел короткий отпуск с семьей в Киеве. Полузащитник сборной Украины настроен принести "Динамо" максимальную пользу во второй части сезона. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Пихаленок раскритиковал сам себя 

Хавбек национальной команды перешел в "Динамо" перед стартом кампании 2024/2025 из "Днепра-1". Он сходу стал одним из лучших футболистов "бело-синих" и регулярно появлялся в основном составе. Однако вскоре тенденция изменилась. Пихаленок объяснил, что на его игру повлияла травма, которая выбила его из строя. Однако Александр с оптимизмом ждет возобновление турнира. 

Пихаленок честно заявил, что у "Динамо" ничего не получилось в еврокубках, однако команда постарается достигнуть максимального результата в двух оставшихся матчах Лиги Европы. Игроки понимают, что это важно для таблицы коэффициентов. Помимо этого футболистов ждет новый опыт. 

"Тренер по физической подготовке отправил игрокам программу индивидуальной подготовки. Каждый себя самостоятельно поддерживал, кто-то бегал на базе, кто-то в зале. Это в первый раз, когда в январе у нас официальные матчи. Увидим, как это будет. Нам самим это очень интересно", — заявил Пихаленок.

Напомним, стало известно, кто может возглавить сборную Украину в случае ухода из команды Сергея Реброва. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Александр Пихаленок

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