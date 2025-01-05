В Динамо может появиться легионер из Грузии — что известно

Игроки киевского "Динамо" во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Украинские клубы начали подготовку ко второй части сезона. Они проводят сборы, а также просматривают потенциальных новичков.

Киевское "Динамо" на предстоящих сборах в Турции просмотрит легионера из Грузии, сообщает "Динамомания".

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Имя игрока пока не называют. Известно лишь, что он станет очередным потенциальным новичком на просмотре, поскольку ранее уже было объявлено о поездке на сборы защитника "Руха" Богдана Слюбика и легионера из ЮАР Име Окона.

Когда начнется вторая часть сезона в УПЛ

Матчи чемпионата Украины по футболу возобновятся в конце февраля. Первый поединок после перерыва киевское "Динамо" сыграет с "Карпатами",

Кроме того, киевлянам в январе еще предстоит сыграть два поединка в Лиге Европы - против турецкого "Галатасарая" и латвийского РФС.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к уходу известного игрока.

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